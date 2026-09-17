Lanzamiento del libro “La guerra, la paz, los pueblos” de Olga Poblete

Hall central del Liceo Experimental Manuel de Salas, Brown Norte 105, Ñuñoa.



Miércoles 23 de septiembre — 18:30 horas.

En un mundo nuevamente atravesado por guerras, conflictos y crisis humanitarias, el pensamiento de Olga Poblete adquiere especial vigencia. Educadora, historiadora, feminista y activista por la paz, Poblete desarrolló en el Liceo Experimental Manuel de Salas una experiencia pedagógica desde la cual contribuyó a delinear las bases de una práctica educativa alternativaen el sistema educacional chileno. Junto con su compromiso con la lucha antifascista y por la democracia, el movimiento feminista y la defensa de la paz, su trabajo como historiadora y pedagoga estuvo vinculado a una concepción de la educación como herramienta de transformación social.

Poblete se integró en 1939 al Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) fundado por Elena Caffarena en 1935, en el que tuvo una participación relevante. Participó activamente en el movimiento internacional por la paz y se convirtió en una de sus principales promotoras en Chile.

Radicalmente antibélica

La guerra, la paz, los pueblos reúne las crónicas de más de dos décadas de militancia de Poblete en defensa de la paz, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Publicada originalmente en 1990 en una edición artesanal y de pocos ejemplares, la nueva edición bajo el sello Cuarto Propio incorpora documentos, fotografías y materiales de archivo. De esta forma, se constituye en un aporte para ampliar la lectura de la obra, destacando la participación de Poblete en organizaciones y acontecimientos fundamentales del siglo XX, entre ellos el MEMCH, el Movimiento Mundial y Nacional en Defensa de la Paz y la UNCTAD III, realizada en Chile en 1972.

El libro reconstruye la historia del movimiento por la paz en Chile y a nivel internacional, y aborda luchas como la denuncia de la carrera armamentista y de las armas nucleares, la oposición a las guerras coloniales, los procesos de descolonización y el rechazo a la guerra de Vietnam. En el prólogo, la escritora Diamela Eltit destaca a Poblete como “una incansable luchadora social” y subraya la vigencia de un libro que vuelve a poner en circulación una posición “radicalmente antibélica” frente a la destrucción provocada por las guerras.

La reedición, financiada por el Fondo Nacional del Libro y la Lectura, contempla además la donación de ejemplares a instituciones vinculadas a las mujeres y al profesorado, con el propósito de ampliar el acceso a una obra que tuvo una circulación muy limitada.

En la oportunidad se obsequiarán ejemplares a las primeras 50 personas que lleguen al evento.

Participan:

Adriana Gómez Muñoz, dirigenta del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) y exalumna del Liceo Manuel de Salas.

Yocelyn Valdebenito Carrasco, archivera e investigadora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Modera:

Marisol Vera Giusti, directora de Editorial Cuarto Propio