Noche de las Artes de la Visualidad en Concepción

Concepción, Región del Biobio.



Viernes 25 de septiembre – 18:00 a 22:00 horas.

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Por una noche, distintos espacios de Concepción se conectarán para transformar la ciudad en un gran circuito cultural. El viernes 25 de septiembre, entre las 18:00 y las 22:00 horas, se realizará la primera Noche de las Artes de la Visualidad, iniciativa de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Unidad de Fomento, que invita a la ciudadanía a recorrer, descubrir y encontrarse con la diversidad de las artes visuales presentes en la ciudad.

La jornada surge a partir de una convocatoria dirigida a espacios y agrupaciones vinculadas a las Artes de la Visualidad, que se sumaron a la propuesta de abrir simultáneamente sus puertas y generar una experiencia común. Exposiciones, talleres, espacios de creación y otras propuestas formarán parte de un recorrido que permitirá acercarse a las personas, organizaciones e iniciativas que sostienen y proyectan esta escena artística.

Como parte del Plan de las Artes de la Visualidad desplegado en la región, esta primera versión busca fortalecer el vínculo entre las artes visuales y la comunidad.

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La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Biobío, Carolina Tapia, precisó que “esta Noche de las Artes de la Visualidad nace del diálogo con quienes forman parte de este ecosistema creativo y de la convicción de que abrir los espacios, generar encuentros y acercar sus propuestas a nuevos públicos fortalece al sector. Como artista visual, además, he podido acompañar de cerca este proceso y reconocer la fuerza de una escena que se ha construido colaborativamente y que tiene mucho que compartir con la ciudad”.

Uno de los principales componentes de la iniciativa será la posibilidad de que cada persona diseñe su propia experiencia. A través de un catálogo digital, el público podrá conocer los espacios participantes, revisar sus actividades, horarios y programar una ruta que combine distintas propuestas a lo largo de la jornada.

La iniciativa permitirá recorrer una amplia diversidad de exposiciones, desde instituciones emblemáticas como la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, el Teatro Biobío, la Biblioteca Municipal y el Centro de Extensión de la UCSC, hasta galerías, talleres y proyectos independientes como Galería Terciopelo, Coipu Galería Taller, Sala de Obra, Taller 45 y Falucho 41. En total serán 37 iniciativas que, desde distintas escalas y modelos de gestión, abrirán sus puertas simultáneamente para mostrar la riqueza y vitalidad de la escena local de las artes visuales.

El punto de inicio del recorrido será en la Diagonal Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, para facilitar esos desplazamientos, la Noche de las Artes de la Visualidad contará además con buses de acercamiento (previa inscripción), favoreciendo que personas con movilidad reducida puedan sumarse a los recorridos.

“Queremos que las personas se apropien de esta noche, descubrir un espacio que quizás no conocían, encontrarse con artistas y sus obras, mirar y sentir Concepción desde otra perspectiva. La invitación es a recorrer la ciudad a través de sus artes visuales”, agregó la seremi Carolina Tapia.

La invitación es para el viernes 25 de septiembre. Una noche para caminar, desplazarse, descubrir y encontrarse con una ciudad que abre sus puertas a las artes visuales.