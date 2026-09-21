Fuera de Foco Fest 2000 en Matucana 100

Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.



Viernes 25 de septiembre – 17:00 horas.

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Guitarras de pop punk, nu metal y hardcore, hip hop, skate, fotografía y una estética atravesada por los códigos visuales de comienzos de siglo volverán a encontrarse el viernes 25 de septiembre en Matucana 100. Fuera de Foco Fest 2000 transformará la Explanada del centro cultural en una jornada dedicada a revisitar la cultura de los años 2000 desde las escenas musicales y urbanas que marcaron a una generación.

Desde las 17 horas, Gufi, Ceaese, RVYO, Chuck & Sonido Ácido y The Tatas protagonizarán una programación que cruza diferentes momentos y derivaciones de esa cultura, desde el punk y sus variantes hasta el hip hop y los sonidos urbanos. A los conciertos se sumarán un Best Tricks de skate, una exposición de arte y fotografía, el lanzamiento de una nueva edición de la revista Fuera de Foco y una fiesta que extenderá el encuentro hasta el cierre. Más que apelar únicamente a la nostalgia, la cita propone observar la permanencia y transformación de una cultura independiente.

Del pop punk de Gufi al universo urbano de Ceaese



Entre los nombres centrales aparece Gufi, banda chilena que se convirtió en uno de los referentes locales del pop punk de mediados de los 2000. Integrada por Tim Picchetti en voz y guitarra, Roberto Varela en bajo y Juan Pablo Varela en batería, su sonido recogió influencias del punk californiano y de grupos como Green Day y Blink-182, además de Nirvana. Con los discos Historias de la Calle (2005) y Corazón D’ Roto(2008), el grupo instaló canciones como Eso es todo lo que soy, Paul y Por ella, convirtiéndose en una referencia reconocible para quienes atravesaron su adolescencia durante aquella década.

Cruzando esa memoria musical con generaciones y lenguajes posteriores, Ceaese –nombre artístico de Felipe Arancibia–, representa la conexión con el hip hop, el trap y la cultura urbana chilena. Su propuesta combina música, diseño gráfico y arte, ampliando la experiencia más allá de lo estrictamente sonoro. A él se une RVYO, conocida como Niña Rayo y Rayokuza, distintos alter egos utilizados por Daniela Barrales en su trayectoria como poeta urbana. De carácter principalmente autobiográfico, sus rimas se sitúan en el cruce entre hip hop y ritmos urbanos.

The Tatas, por su parte, lleva al encuentro una mirada contemporánea sobre la herencia punk. La agrupación chilena de garage punk surge desde la amistad y la autogestión y define su propuesta como “el nuevo OldSchool”: una relectura de la crudeza del punk clásico y el skate punk de los años 80 y 90 desde experiencias personales, territoriales y generacionales actuales. El cartel se completa con Chuck & Sonido Ácido, ampliando un recorrido musical pensado en diálogo con los distintos sonidos asociados a la cultura urbana y alternativa de los 2000.

Skatey memoria



El skateboarding será el otro gran protagonista de la jornada. El festival realizará un Best Tricks, instancia en la que distintos skaters intervendrán un obstáculo diseñado especialmente para la ocasión y construido a partir de referencias a la estética y el lenguaje visual de comienzos de siglo. El deporte dialogará con una exposición de arte y fotografía dedicada a recorrer distintas etapas de la historia del skateboarding y su relación con la cultura de la época, recuperando una dimensión fundamental de una escena cuya memoria se ha construido, tanto sobre las tablas, como a través de fotografías, videos, revistas y publicaciones independientes.

En ese contexto se realizará el lanzamiento de Fuera de Foco Nº 11, nueva edición de la revista independiente que documenta, registra y preserva la historia y actualidad del skateboarding. El proyecto ha utilizado precisamente el registro audiovisual y editorial como herramientas para conservar una cultura que muchas veces ha circulado fuera de los medios tradicionales. El material entregado por la organización también da cuenta de la realización de Tiempo Perfecto, último trabajo de una trilogía audiovisual de Fuera de Foco, con video parts de Vicente Reyes, Ricardo Navea y otros skaters registrados en Chile, Brasil, Francia y España.

La jornada terminará con una fiesta a cargo de Caserío, con una selección de DJs que extenderá la programación después de las presentaciones en vivo. Con esta nueva edición, Fuera de Foco Fest 2000 propone así un cruce generacional: recuperar sonidos, imágenes y prácticas que definieron una época, pero también observar cómo el punk, el hip hop, el skate, la fotografía y la autogestión continúan encontrando nuevas formas de circulación en la cultura urbana chilena.