Charla de archivos de artistas: el caso Roser Bru

Centro Cultural de España, Av. Providencia 927, Metro Salvador.



Viernes 25 de septiembre – 12:00 horas.

Inscripción AQUÍ.

Este evento es realizado en el marco de la Semana del Día Nacional de las Artes visuales por la Fundación Roser Bru.

Roser Bru (Barcelona 15 de febrero de 1923 – Santiago, 26 de mayo de 2021) fue una destacada pintora y grabadora nacida en Cataluña, España, y nacionalizada chilena en 1959. Es considerada una de las artistas visuales más importantes del siglo XX en Latinoamérica. Obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas de Chile en 2015, y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España en 2018, entre muchas otras distinciones.

Algunas de sus obras se encuentran en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Brooklyn, el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, el Museo de Arte Moderno Chiloé, el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el Museo Histórico Nacional, el Metropolitan Museum of Art, el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, el Staatliche Museen de Berlín, Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, y Museu Nacional d’Art de Catalunya, entre otros.

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