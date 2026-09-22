“Hay que piñerizar en muchas cosas”: Martorell (RN) emplazó al gobierno por crisis de empleo

La secretaria general de Renovación Nacional, Katherine Martorell, hizo un llamado a la administración actual a tomar medidas urgentes por la crisis de empleo. La solución según la política es que “hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno del presidente Kast”.

El partido oficialista presentó dos medidas impulsadas durante la segunda administración del exmandatario Piñera. “Lo que nosotros estamos proponiendo es algo que ya está probado, que se hizo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera precisamente a propósito de la destrucción de empleos que se generó con la pandemia”, explicó Martorell en La Tercera.

Las propuestas serían un subsidio directo al empleo a través de las empresas del sector privado y un fortalecimiento del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape). Las ideas quieren ser presentadas antes de la discusión de la Ley de Presupuesto.

“Son subsidios, pero a veces hay que tomar medidas que pueden no gustarnos tanto, pero que generan impactos positivos y necesarios y este tipo de subsidio además genera consumo. Por lo tanto, también viene a ser un motivo de estabilidad un poco para la economía y el empleo que es fundamental hoy día”, explicó la secretaria.

Según Martorell, los resultados durante el período de Sebastián Piñera se mostraron que sus políticas públicas tuvieron efectos positivos. “No hay nada más importante que aprender de las cosas que se han hecho bien”, expresó.

Por otro lado, la secretaria de Renovación Nacional valoró las reuniones entre partidos para la gestión política. “Me parece muy positivo estas reuniones con el Partido Libertario, con el PDG y ojalá también con el Socialismo Democrático pudiéramos ver ese tipo de reuniones, incluso con el Frente Amplio, el Partido Comunista. Yo creo que aquí hay que conversar con todos, es parte de la política y de la gestión política”, indicó.