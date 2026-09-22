Guido Larson por Kast en Escudo de las Américas: “No ha traído beneficios tangibles”

En la antesala del debut del Presidente José Antonio Kast ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el cientista político Guido Larson puso en duda los beneficios que Chile ha obtenido de su participación en el Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación regional en seguridad liderada por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el máster en Relaciones Internacionales y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo sostuvo que la participación chilena debe evaluarse a partir de sus resultados para la política exterior del país, más allá de la cercanía política entre ambos presidentes.

“La pregunta es cómo esa participación permite incrementar los intereses de la política exterior chilena, y yo tengo dudas de que lo haga”, afirmó Larson.

El analista agregó: “Hasta el momento dicha participación no ha traído beneficios tangibles”. Aunque reconoció que la iniciativa podría generar resultados en el futuro, advirtió que su orientación hacia el uso de la fuerza contra organizaciones criminales y redes de narcotráfico abre interrogantes para Chile.

Kast confirmó que participará en un nuevo encuentro del Escudo de las Américas, pero todavía no existe claridad sobre una eventual adhesión formal de Chile a la instancia. El anuncio se produce en una jornada en la que el mandatario chileno tiene previsto intervenir por primera vez ante la Asamblea General de la ONU, con la cooperación regional en seguridad entre los ejes de su discurso.

Larson planteó que uno de los aspectos que deben examinarse es la legitimidad de las operaciones militares asociadas al combate contra el narcotráfico. En particular, mencionó los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el mar Caribe.

“Es plausible que pueda entregarlo en el futuro, sobre todo con esta beta que tiene ese escudo de ocupar la fuerza para detener bandas criminales o bandas de narcotráfico, pero incluso ahí hay un problema en términos de cuán legítimo es ese uso de la fuerza”, señaló.

El académico añadió que existen reportes según los cuales los bombardeos realizados por Estados Unidos contra lanchas rápidas en el Caribe vulnerarían el derecho internacional. Se trata de una advertencia sobre la legalidad de esas operaciones, no de una conclusión judicial expuesta en la entrevista.

“Yo no estoy del todo seguro si Chile quiere ser partícipe de hitos que sean violatorios del derecho internacional”, sostuvo.

El cientista político también abordó la relación que el Gobierno de Kast puede establecer con Trump. A su juicio, la afinidad ideológica no es suficiente para asegurar un trato favorable por parte de la administración estadounidense, debido a la forma en que el presidente norteamericano conduce sus relaciones con otros países.

“Lo central para Donald Trump no es realmente la ideología, no es realmente que se compartan sus principios. No, él mira la política de manera puramente transaccional”, afirmó.

Larson argumentó que, cuando una de las partes entiende la relación de una manera distinta, Trump puede reaccionar agresivamente. Desde esa perspectiva, cuestionó que la participación en una iniciativa impulsada por Washington se traduzca necesariamente en beneficios comerciales o diplomáticos para Chile.

El académico vinculó su análisis con las sanciones arancelarias mencionadas durante la conversación y sostuvo que, en su interpretación, evitar medidas de ese tipo exigiría un grado de alineamiento con la Casa Blanca que ni siquiera observa en la actual administración chilena.

“Yo lo que he observado es que la única manera de tener una relación con Donald Trump que evite finalmente ese tipo de sanciones es un total y absoluto sometimiento a la voluntad de Donald Trump, y no observo de que hay interés ni siquiera de este gobierno para entrar en esa relación”, concluyó.