Con cruces desde Iquique hasta Puerto Montt: Copa Chile 2026 inaugurará sus octavos de final

La Copa Chile 2026 volverá a deleitar a los fanáticos del fútbol chileno más profundo con los cruces de sus octavos de final.

16 equipos se enfrentarán en ocho llaves de ida y vuelta para comenzar a definir el campeón del torneo nacional desde el martes 22 de septiembre a lo largo de todo el país.

El primer concierto de la jornada será este martes 22 a las 18:00 horas. Deportes Puerto Montt recibirá a Ñublense en el Bicentenario Chinquihue, el estadio más bonito del mundo.

A las 20:30 horas, en simultáneo, Cobreloa enfrentará a Coquimbo Unido en Calama y Audax Italiano jugará ante Colo-Colo en el Estadio Nacional. La llave entre itálicos y albos tiene la particularidad de que se jugará exclusivamente en el máximo coliseo del país, ida y vuelta.

El miércoles 23 seguirá el ruedo del balón a las 18:00 horas cuando Curicó Unido reciba a Deportes Concepción en el Bicentenario de La Granja. A las 20:30 horas, Deportes Iquique se batirá ante Deportes Antofagasta en el Tierra de Campeones iquiqueño y Unión La Calera hará lo mismo ante Universidad Católica en el Nicolás Chahuán Nazar.

La ida concluirá el jueves 24 con las series entre O’Higgins y Deportes Santa Cruz en El Teniente de Rancagua (18:00 horas) y Everton contra la Universidad de Chile en el Sausalito (20:30 horas).

La vuelta comenzará esta misma semana, el viernes 25 de septiembre, cuando Colo-Colo invierta localía ante Audax Italiano a las 20:00 horas.

El sábado 26 se determinará el destino de la llave entre Ñublense y Deportes Puerto Montt en el Nelson Oyarzún chillanejo a las 17:30 horas, mientras Universidad Católica hará lo propio con La Calera a las 20:00 horas en el Claro Arena.

El domingo 27 tendrá la revancha entre Antofagasta e Iquique a las 12:30 horas, Deportes Concepción se enfrascará con Curicó Unido en Collao a las 15:00 horas, Universidad de Chile con Everton a las 17:30 horas y Deportes Santa Cruz versus O’Higgins cerrando la jornada a las 20:00 horas.

Aún en el parón del torneo, Coquimbo Unido concluirá la fase cuando enfrente a Cobreloa en el Francisco Sánchez Rumoroso el próximo miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas.