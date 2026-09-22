Madera, abigeato y dos carabineros: la trama que terminó en una carnicería de La Unión

¡Qué tal, Los Ríos! ¿Se ha hecho larga la semana? El fin de semana de Fiestas Patrias terminó en Los Ríos con la lluvia de vuelta en Valdivia. Los accidentes de tránsito bajaron de 25 a 12 respecto del año pasado y los lesionados, de 23 a 4, aunque las víctimas fatales aumentaron de una a tres.

Después del 18, esta edición de Aquí Los Ríos vuelve a algunos asuntos que se venían moviendo antes del feriado:

Dos carabineros que seguían en servicio activo aparecen entre los seis formalizados en una causa que partió por robo de madera y terminó abarcando abigeato y faenamiento clandestino en La Unión. La investigación sostiene además que parte de la carne sustraída habría terminado en un establecimiento comercial.

Una cobranza de AFP Provida contra la Municipalidad de Paillaco pasó de una deuda base de $16,6 millones a $198,3 millones por intereses y otros recargos. El municipio cuestiona ese cálculo y confirmó que este lunes realizó un pago, aunque no informó el monto.

Un exjefe de división del GORE Los Ríos aparece entre los funcionarios suspendidos que siguieron recibiendo remuneraciones, según el último Consolidado de Información Circularizada (CIC) de Contraloría. El caso regional está en el tramo de hasta un año de suspensión y el Gobierno Regional confirmó que el sumario sigue en curso.

Hace seis años, un primero básico del Colegio Laura Vicuña podía reunir cerca de 40 estudiantes; desde entonces ha tenido cursos de 19, 12 y hasta 9 alumnos. El establecimiento busca sostener su matrícula mientras Los Ríos registra más defunciones que nacimientos.

Una investigación surgida de una tesis doctoral de la UACh encontró en 39 de 142 genomas de levaduras una región genética adquirida desde otra especie. Los experimentos mostraron que esos genes pueden influir en la tolerancia al estrés oxidativo y la velocidad de fermentación.

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Dos carabineros entre los formalizados por robo de madera y abigeato en La Unión

La investigación comenzó por la ocupación de un predio forestal en La Unión. Terminó, más de un año después, con seis personas formalizadas por delitos que van desde la sustracción de madera hasta el abigeato, el faenamiento clandestino y la receptación. Entre ellas había dos carabineros que seguían en servicio activo al momento de su detención y el hermano de uno de ellos, también formalizado.

La causa, investigada por la Fiscalía de Análisis Criminal de Los Ríos y la PDI, se remonta a 2025. Según los antecedentes expuestos en la formalización, uno de los imputados ocupó un terreno de aproximadamente 14 hectáreas perteneciente a Forestal Arauco en el sector de Pilpilcahuín, desde donde se habría extraído madera durante varios meses. Fiscalía sostiene que para esas faenas contó con la participación de otras personas que intervenían en el traslado y posterior venta del producto.

Con el avance de las diligencias, la investigación dejó de concentrarse únicamente en la madera. Los antecedentes reunidos por el Ministerio Público incorporaron episodios de sustracción de ganado y traslado de carne de origen presuntamente ilícito, en los que aparecen involucrados los dos funcionarios de Carabineros junto a otro de los formalizados.

La audiencia permitió precisar también los delitos atribuidos a cada uno. Uno de los carabineros fue formalizado por sustracción de madera y abigeato, mientras el segundo enfrenta cargos por abigeato. El hermano de uno de ellos fue formalizado por sustracción de madera, abigeato y beneficio clandestino. Otro de los imputados quedó formalizado por receptación.

La investigación sostiene además que parte de la carne obtenida tras la sustracción de animales habría terminado en un establecimiento comercial de La Unión. De acuerdo con los antecedentes de la causa, la carne era posteriormente comercializada junto con productos adquiridos de manera legal.

La causa permanece bajo reserva. Hasta ahora no se conocen públicamente todos los antecedentes reunidos durante las diligencias ni el alcance completo de la participación que el Ministerio Público atribuye a cada uno de los formalizados.

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Cobranza previsional contra Paillaco registra $198 millones y municipio cuestiona el monto

Una cobranza iniciada por AFP Provida contra la Municipalidad de Paillaco registra un total de $198,3 millones, casi 12 veces los $16,6 millones que dieron origen al cobro, según documentos judiciales y antecedentes a los que accedió Aquí Los Ríos.

El caso se originó en el juicio de Alejandra Andrea Villagrán Torres, quien prestó servicios al municipio durante casi diez años, entre mayo de 2015 y diciembre de 2024, bajo contratos a honorarios. La justicia determinó posteriormente que, pese a esa forma de contratación, en los hechos existió una relación laboral y ordenó pagar las cotizaciones previsionales correspondientes a todo ese período en AFP Provida, Fonasa y AFC Chile.

La Municipalidad intentó revertir el fallo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia y luego ante la Corte Suprema, pero no lo consiguió. Después de esa tramitación, el 7 de agosto pasado el tribunal de Paillaco ordenó avanzar con el cobro forzoso de los $16,6 millones, más reajustes, intereses y otros recargos, y pidió a Tesorería retener fondos para cubrir la deuda.

En los antecedentes de esa cobranza aparece el salto que llevó el monto hasta los $198,3 millones. El sistema mantiene los $16,6 millones como deuda base y agrega más de $181 millones en cargos adicionales.

Consultada por Aquí Los Ríos, la municipalidad señaló que la deuda corresponde a una trabajadora que estuvo contratada a honorarios durante administraciones anteriores y confirmó que este lunes realizó un pago a AFP Provida, después de que el alcalde subrogante Hernán Low concurriera al tribunal para notificarse. El comunicado no informó cuánto fue pagado.

El municipio también cuestionó los $198,3 millones. Según explicó, esa cifra se produciría porque al monto adeudado se le aplicaron intereses que se van acumulando mes a mes, un cálculo que, a juicio de la municipalidad, no corresponde utilizar de esa manera cuando se trata de organismos públicos cuyos contratos a honorarios fueron reconocidos posteriormente como relaciones laborales. En esos casos, sostuvo, el monto debería actualizarse por la variación del IPC.

La resolución del juicio que aparece reproducida en el fallo de la Corte de Apelaciones ordenó, en cambio, pagar las cotizaciones de todo el período “más reajustes, intereses y multas que procedan”, sin establecer allí un monto final. Por eso, con los antecedentes disponibles, todavía no es posible determinar qué cifra terminará siendo reconocida como el total de la obligación ni cuánto desembolsó efectivamente el municipio este lunes.

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Un mensaje de la UACh

Ciclo Inés Gebhard 2026 reunirá a distintas generaciones de mujeres en torno a la música

El ciclo se realizará los días 22 y 23 de septiembre a las 19 horas en el Conservatorio de Música UACh.

El Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile realizará una nueva versión del Ciclo Inés Gebhard, encuentro que este año pondrá especial énfasis en el carácter intergeneracional de la práctica musical y en el aporte de las mujeres desde distintas etapas de formación.

La actividad efectuada en honor a la pianista y directora fundadora del Conservatorio de esta casa de estudios contempla tres conciertos que reunirán a niñas, jóvenes estudiantes y docentes en torno a repertorios creados por compositoras de diferentes períodos y tradiciones musicales. Las presentaciones se realizarán el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre a las 19:00 horas.

Esta edición propone generar un encuentro entre distintas generaciones vinculadas a la interpretación musical, mostrando un recorrido que comienza en las primeras etapas de aprendizaje y continúa en estudiantes jóvenes y músicas con trayectoria docente. El repertorio permitirá, a su vez, recorrer obras de compositoras que han ocupado distintos lugares en la historia de la música. La programación incluye creaciones de Fanny Hensel, Clara Schumann, Amy Beach, Cécile Chaminade, Lili Boulanger y Mélanie Bonis, junto con la obra de la compositora y cantautora chilena Violeta Parra.

De esta manera, “el ciclo busca no sólo interpretar sus obras, sino también contribuir a visibilizar la presencia y creación de mujeres en la música, estableciendo un diálogo entre compositoras de distintas épocas y las nuevas generaciones que hoy se acercan a estos repertorios desde la interpretación”, señaló la profesora Valeska Biskupovic, coordinadora de Vinculación del Conservatorio de Música UACh.

Desde este espacio, el Ciclo Inés Gebhard busca también acercar el trabajo que se desarrolla al interior del Conservatorio a la comunidad, generando instancias donde formación, interpretación y encuentro puedan compartir un mismo escenario.

La presencia conjunta de estudiantes y docentes será así uno de los rasgos centrales de esta edición, dando continuidad a un ciclo que pone en circulación repertorios de compositoras y, al mismo tiempo, permite observar cómo la práctica musical se transmite y renueva entre distintas generaciones.

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Un exjefe de división del GORE aparece entre los suspendidos que siguen con sueldo

Un funcionario del Gobierno Regional de Los Ríos aparece entre los 485 trabajadores públicos que permanecieron suspendidos preventivamente durante la tramitación de sumarios y siguieron recibiendo sus remuneraciones, según informó este lunes RioenLinea a partir de antecedentes de la Contraloría General de la República. En el caso regional, la suspensión se encuentra en el tramo de “un año o menos”.

Consultado por ese medio, el GORE señaló que se trata de un exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano de la administración anterior a la del gobernador Luis Cuvertino y confirmó que actualmente existe un sumario administrativo en curso. La institución agregó que ha informado de sus avances a la Contraloría Regional.

El Gobierno Regional no entregó la identidad del funcionario ni detalles sobre los hechos investigados. Según explicó, existen. procedimentos administrativos y judiciales vigentes, por lo que no corresponde divulgar antecedentes que puedan afectar esas investigaciones.

El caso forma parte de una revisión nacional de Contraloría sobre suspensiones preventivas durante sumarios administrativos. Mantener las remuneraciones durante una suspensión de este tipo está permitido, y el foco de la fiscalización está puesto en la duración de los procedimientos. A nivel nacional, Contraloría detectó 30 funcionarios que llevaban más de tres años suspendidos.

En el caso de Los Ríos, hasta ahora no se ha informado desde cuándo está suspendido el funcionario ni cuánto ha recibido en remuneraciones durante ese período.

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La baja de nacimientos ya se siente en las salas de un colegio de Valdivia

Hace seis años, el primer básico del Colegio Laura Vicuña de Valdivia podía reunir a cerca de 40 estudiantes. Desde entonces, ese mismo nivel ha tenido cursos de 19, 12 y hasta 9 alumnos. La reducción de matrícula tiene hoy al establecimiento, ubicado entre las poblaciones Yáñez Zavala y Pablo Neruda, frente a la incertidumbre sobre su continuidad después de 27 años.

La directora pedagógica, Nicole Muñoz, relacionó parte de esa caída con la menor natalidad. El establecimiento pertenece a la congregación Hijas de María Auxiliadora, imparte enseñanza básica gratuita y atiende a una comunidad de alta vulnerabilidad. Un reglamento de evaluación correspondiente a 2025 consignaba 180 estudiantes y un índice de vulnerabilidad escolar del 96%.

El 22 de septiembre de 2025, representantes del colegio ya habían planteado el problema ante la Seremi de Educación. En una reunión realizada mediante la Ley del Lobby señalaron que necesitaban “aumentar matrícula y darle viabilidad financiera”. También explicaron que la congregación les había pedido mostrar mejoras en un plazo de tres años y exploraron la posibilidad de abrir un kínder para incorporar estudiantes antes de primero básico.

Un año después, la matrícula sigue siendo el principal problema del establecimiento. Los cursos pequeños coinciden además con cifras demográficas que muestran una reducción sostenida de los nacimientos. En Los Ríos, los datos provisionales del INE para 2025 mostraron que las defunciones superaron a los nacimientos.

A nivel nacional, entre 1993 y 2025, los nacimientos disminuyeron 46,9%.

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Hallazgo explica cómo genes adquiridos cambian la adaptación de las levaduras

Una investigación desarrollada a partir de una tesis doctoral de la Universidad Austral de Chile mostró que las levaduras pueden incorporar genes provenientes de otras especies y mantenerlos activos dentro de su propio genoma, influyendo en su adaptación y en características asociadas a la fermentación.

El trabajo, liderado por Andrés Romero y publicado en Molecular Biology and Evolution, analizó 142 genomas de cepas de Saccharomyces cerevisiae, la levadura utilizada en vino, cerveza y otros procesos industriales. En 39 cepas encontraron una región genética adquirida horizontalmente desde otra especie.

Los experimentos mostraron que esa región puede influir en la tolerancia al estrés oxidativo y en la velocidad de fermentación, aunque sus efectos cambian según la cepa que la recibe. Es decir, el mismo grupo de genes no produce necesariamente el mismo resultado en todas las levaduras.

El hallazgo ayuda a entender cómo material genético proveniente de otras especies puede incorporarse al funcionamiento de un organismo y, a futuro, podría servir para seleccionar cepas con características específicas para procesos industriales.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.