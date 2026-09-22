Presentación del libro “El gol de mi vida” de Javier Cáceres

Santiago, Valparaíso y Concepción.



23 al 30 de septiembre.

El periodista chileno-alemán Javier Cáceres, nacido en Chile en 1970 y con una trayectoria de más de dos décadas en Alemania, visita Chile para presentar su libro “El gol de mi vida“, en el que reúne los relatos de futbolistas icónicos narrando sus propios goles en primera persona, fruto de entrevistas a grandes figuras del fútbol mundial como Franz Beckenbauer, Pelé, Carlos Valderrama y Elías Figueroa.

Cáceres es periodista del destacado periódico Süddeutsche Zeitung, donde se ha desempeñado como redactor de la sección de deportes y corresponsal de política internacional.

Las actividades se realizarán en tres ciudades:

· 23 de septiembre, 19:30 – 20:30 hrs, Santiago — Firma de libro en Librería Azafrán del MUT, piso 3. Av. Apoquindo 2730, Las Condes.

· 25 de septiembre, 17:30 hrs, Concepción — Presentación del libro. Librería del FCE Marta Brunet, Calle Victoria 311. Entrada liberada

· 29 de septiembre, 12:00 hrs, Valparaíso — Presentación del libro. Aula Dr. Félix Morales Pettorino, Universidad de Playa Ancha, Avenida Playa Ancha 850. Entrada liberada, previa inscripción.

· 30 de septiembre, 19:00 hrs, Santiago — Presentación del libro. Goethe-Institut Chile, Holanda 100, piso 2, Providencia. Entrada liberada, previa inscripción.



Los encuentros contarán con invitados especiales del mundo del fútbol.