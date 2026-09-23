Exposición retrospectiva “La febril mirada, 20 años de prácticas, trayectorias y desplazamientos”

Centro Cultural CEINA, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.



Inauguración: sábado 26 de septiembre – 12:00 horas.

Esta exposición retrospectiva es concebida como una instancia de revisión y puesta en valor de las prácticas, imaginarios y propuestas desarrolladas por las distintas generaciones de artistas egresadas y egresados de la Escuela desde su fundación en 2006.

A través de una selección significativa de obras, articulada por un comité curatorial compuesto también por egresadas y egresados, la muestra propone una lectura de la trayectoria de la Escuela y de su contribución al desarrollo de la escena artística contemporánea.

Más que reconstruir una historia lineal o un relato único, La febril mirada, busca poner en relación una diversidad de procedimientos, operaciones y sensibilidades que permiten observar cómo se ha configurado un campo artístico en relación a su contexto. En este sentido, la exposición visibiliza los cruces, desplazamientos, búsquedas y problemáticas que han dado forma a una comunidad artística en permanente transformación a lo largo de estas dos décadas.

Artistas (egresados y egresadas Arte UDP): Abraham Beltrán, Alonso Bello, Amanda Sáenz, Andrés Lima, Catalina Huala, Claudia Gutiérrez, Claudia Paine, Claudio Campos, Daniel Guajardo, Daniela Gálvez, Daniela V. Carbullanca, Diego Mora, Eleodoro Calderón, Fabiola Arenas, Francisca Álvarez, Gisel Contreras, Irma Sepúlveda, Isidora Miller, Josefina Bardi, Leslie Núñez, Magdalena Quijano, María Jesús Masihy, Mariana Cepeda, Marco Arias, Michelle Hostolaza, Mono Lira, Nia de Indias, Natacha Cabellos, Nathali Valderrama, Nicolás Cox, Nino Flores, Noah Bliazi, Rodrigo Toro, Valbort Esparza, Valentina Maldonado, Vannia Claret, Sebastián Márquez, Sebastián Salazar, Takuri Tapia, Tarix Sepulveda.

Dirección Curatorial: Camila Ramírez, Bernardita Croxatto (artistas y académicas Arte UDP)

Comité curatorial: Ana Carolina Tapia, Natalia Herrera, Marcelo Cruzat, Andrés Álvarez (alumni UDP)

Producción y montaje: Juan Pablo Soto

Asistentes de Producción: Almendra Barahona, Julienne Piña, María José Muñoz, Vicente Silva

Colabora: Centro Cultural CEINA