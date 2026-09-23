Festival Internacional Santiago Negro

Centro Cultural de España (CCE), Facultad de Letras de la Universidad Católica, la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales.



Hasta el viernes 25 de septiembre.

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El misterio, el crimen y sus vínculos con la sociedad serán protagonistas de una nueva edición del Festival Internacional Santiago Negro, que se realizará hasta el viernes 25 de septiembre en el Centro Cultural de España (CCE), la Facultad de Letras de la Universidad Católica y la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, informó Visión Universitaria.

El encuentro, que nació en 2009, reunirá en su sexta edición a invitados internacionales, entre los que se encuentran el escritor irlandés John Connolly; Alicia Escardó y Cecilia Ríos, de Uruguay; Kike Ferrari y Nicolás Ferraro, de Argentina; Iris García Cuevas, de México; Paco Gómez Escribano, de España; y Daniel Quirós, de Costa Rica, además de otros escritores, académicos e investigadores de distintos países.

Durante la inauguración, que se realizó el martes 22 de septiembre en el Centro Cultural de España, se entregó un reconocimiento al director, guionista, periodista y escritor chileno Carlos Pinto, por su aporte a la difusión del género negro en medios audiovisuales y escritos, sumándose a las distinciones entregadas en versiones anteriores a Ramón Díaz Eterovic y Sergio Gómez. En esta jornada también se conversará con el escritor Álvaro Bisama.

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Según el director del festival y académico de la Facultad de Letras UC, Marcelo González, esta sexta edición se distingue de las anteriores por el crecimiento que ha experimentado Santiago Negro, tanto en el número de invitados como en su alcance internacional.

“Para esta ocasión, académicos, investigadores y escritores de más de diez países se reunirán durante los cuatro días que dura el festival, por lo que se sigue consolidando como un punto de encuentro, intercambio cultural y de reflexión en torno al género”, comenta.

Además, en esta versión se pondrá especial énfasis en el crimen y en las diferentes formas en que la literatura lo representa. “Tradicionalmente, el género negro desarrolla un número de temas clásicos presentes a lo largo de su historia —violencia, verdad, la representación del mal, por ejemplo—; en esta ocasión hemos hecho hincapié en el crimen en general y en las diferentes representaciones que la literatura está llevando a cabo de este. Vivimos en una época en la que el crimen golpea nuestra puerta a diario y creemos que el género tiene mucho que decir sobre sus formas, manifestaciones y versiones”, explica.

El género negro como espacio de reflexión

En el festival se abordará el género negro no solo como una expresión literaria, sino también como un espacio para reflexionar sobre los conflictos, territorios y transformaciones de las sociedades contemporáneas.

En esta misma línea, el escritor irlandés John Connolly plantea que el género detectivesco ocupa hoy un lugar consolidado dentro de la literatura y que no necesita justificarse frente a otros géneros.

“La posición del género detectivesco en la literatura no cambia mucho, en mi opinión. Yo no escribo novelas negras, en el sentido puro. Siempre vamos a ver un poco de esnobismo, pero para la mayoría de escritores, lectores y críticos, la novela detectivesca no tiene que justificarse o defenderse ahora. Como dijo Duke Ellington sobre la música, hay solo dos tipos de literatura: la buena y la otra clase”.

Para Connolly, parte del valor de la literatura detectivesca, además de explorar preocupaciones como la justicia, la ley y el mal, está también en su capacidad de entretener y ofrecer una mirada diferente sobre la experiencia humana. “Como mínimo, debería entretenernos, permitirnos ver el mundo y la experiencia humana de una manera diferente o inusual, y escapar de la realidad por un tiempo. El escapismo está subestimado, especialmente en nuestro mundo difícil. El resto, como decimos en Irlanda, es salsa”, afirma.

John Connolly realizará a la Cátedra Abierta en Homenaje a Roberto Bolaño. La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 24 de septiembre a las 16:00 horas. en el Estudio de TV, piso -1, Vergara 240, Santiago. Inscripciones aquí.