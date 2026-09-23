Obra “Entramado” en el GAM

Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.



Viernes 25 de septiembre – 18:00 horas.

¿Qué ocurre cuando la experiencia artística deja de estar solamente sobre un escenario y comienza a formar parte de la vida cotidiana de una comunidad? Esa pregunta ha acompañado durante los últimos meses a más de 40 participantes de Puedes Bailar Santiago en La Granja, iniciativa que este viernes 25 de septiembre llegará a su cierre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) luego de un intenso proceso de formación y creación en torno a la danza.

Desde mayo, niñas, niños y jóvenes han participado de un recorrido que ha unido exploración corporal, trabajo colectivo y creación artística, entendiendo las artes escénicas no solo como una disciplina, sino también como un espacio para desarrollar herramientas personales, fortalecer vínculos y abrir nuevas posibilidades de expresión.

Este proceso dará cierre el próximo 25 de septiembre con la presentación gratuita Entramado, obra coreográfica de la bailarina Vivian Romo, creada en 2025 en el marco de Puedes Bailar Frutillar, desarrollada en Teatro del Lago, y que para esta ocasión tendrá una nueva versión especialmente trabajada junto a los participantes de La Granja.

Su llegada a Santiago representa también una nueva etapa para el programa, que busca ampliar el acceso a experiencias de formación artística y acercar el trabajo desarrollado por Teatro del Lago a jóvenes de distintos territorios, fortaleciendo la presencia de las artes como una herramienta de desarrollo integral, social y de participación. La iniciativa ha sido posible gracias a una alianza público-privada que reúne a Teatro del Lago, Fundación Mustakis, ISA Vías y la Municipalidad de La Granja,

Alianza público-privada en torno al arte

La jornada comenzará a las 18:00 horas en BiblioGAM con el conversatorio “Cuando el arte transforma vidas”, una instancia que invitará a reflexionar sobre el impacto que pueden tener las artes en las personas, las comunidades y el futuro del país, instalando una pregunta de fondo: ¿y si la cultura fuera una de las inversiones más rentables que puede hacer una sociedad?

La conversación contará con la participación de Trinidad Zaldívar, consultora internacional experta en cultura; Rita Rossi, directora de educación de Teatro del Lago. La moderación estará a cargo de la periodista Viviana Encina.

El encuentro abordará distintas miradas en torno al acceso a la cultura, la formación artística y el valor de generar oportunidades sostenidas para que niñas, niños y jóvenes puedan vincularse con las artes desde sus propios territorios.

A las 19:30 horas, la programación continuará con la función de Entramado, que llevará al escenario el resultado de cinco meses de trabajo colectivo y marcará el cierre de esta etapa de Puedes Bailar Santiago en La Granja.

“Más que una función final, la presentación busca dar cuenta de un proceso donde cada participante ha sido parte activa de la creación. Esta instancia es más bien, un desafío para demostrar lo que aprendieron, descubrieron y de lo que fueron capaces de lograr juntos como elenco, gracias al talento, la perseverancia y el amor al arte”, mencionó Rita Rossi, directora de Educación de Teatro del Lago.