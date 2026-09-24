Pía Barros en Café Literario en Talca

Centro de Extensión, Universidad de Talca, 2 norte 685, Talca.



Viernes 25 de septiembre – 19:00 horas.

Una nueva programación de cafés literarios, con espacios de encuentro y conversación en torno a la literatura y sus distintas formas de abordar la memoria, el territorio, las identidades y las experiencias sociales, desarrollará la Universidad de Talca a través de su Dirección de Extensión Cultural Artística.

El ciclo comenzará el viernes 25 de septiembre a las 19 horas en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca (2 norte 685) con la participación de la escritora Pía Barros y continuará posteriormente con las poetas y académicas Eugenia Brito Astrosa el martes 27 de octubre y Rosabetty Muñoz el viernes 13 de noviembre.

La primera invitada cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la narrativa, la formación de escritores y la edición. Pía Barros ha desarrollado desde 1978 una labor literaria y pedagógica que la ha llevado a trabajar especialmente con la narrativa breve y la microficción, además de dirigir los Talleres Ergo Sum y Ediciones Asterión. Su obra, marcada por una mirada feminista y de compromiso social, incluye títulos como “El tono menor del deseo”, “A horcajadas”, “El lugar del otro y Costras”, entre otras publicaciones. A lo largo de su trayectoria ha recibido, además, reconocimientos como el Premio Altazor y el Premio Municipal de Literatura.

En tanto, Eugenia Brito Astrosa, es poeta, ensayista, crítica cultural y académica. Su obra se ha desarrollado en el cruce entre literatura, pensamiento de género, memoria y artes visuales. En su trayectoria incluye trabajos como “Vía Pública”, “Emplazamientos” y “Campos Minados”, este último centrado en la literatura y las retóricas desarrolladas durante la dictadura.

Su recorrido también ha estado vinculado a la investigación y reflexión sobre las identidades subalternas y la escritura de mujeres, además de haber sido reconocida con la Beca John Simon Guggenheim y el Premio Municipal de Literatura de Santiago.

Por su parte, Rosabetty Muñoz, es una poeta nacida en Ancud cuya escritura mantiene un estrecho vínculo con el territorio del sur de Chile, la memoria y las experiencias sociales. Autora de “Canto de una oveja del rebaño”, “Ratada”, “En nombre de ninguna” y “Técnicas para cegar a los peces”, entre otras obras. Su trayectoria ha sido reconocida con diversas distinciones, entre ellas el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2024.

“Retomar una instancia tan relevante como el Café Literario en el Centro de Extensión en Talca, nos resulta especialmente grato de anunciar. Sabemos que es una instancia esperada por nuestros públicos y por todos quienes valoramos la literatura chilena. Con esto, damos cuenta de nuestro compromiso con la difusión y el desarrollo cultural de la región del Maule”, manifestó la directora de Extensión Cultural Artística, Marcela Albornoz Dachelet.

De esta manera, los próximos cafés literarios permitirán acercar al público a tres trayectorias que, desde diferentes formas de creación y reflexión, han contribuido al desarrollo de la literatura chilena contemporánea.