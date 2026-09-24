“Republicanos”: la aplicación social para militantes del partido y aumentar convocatorias

Republicanos es el nombre de la aplicación que será liberada por el Partido Republicano para sus militantes con el objetivo de aumentar sus convocatorias. La red social ya tendría los permisos de las tiendas digitales de App Store y Google Play.

Según la colectividad, comentan que “este será el primer partido 100% digital de Chile”. El senador Artudi Squella, representante del partido, explicó a The Clinic: “Queremos que cada militante, sin importar en qué región viva, tenga una relación directa y permanente con el partido”.

El desarrollo de la aplicación está planeado desde hace meses y su objetivo será realizar reuniones a través de la red, acceder a un calendario de actividades según la ubicación del militante y registrar la asistencia a eventos físicos. Según el partido, esto evitará la dispersión de la comunicación, unirá al partido y expandirá sus horizontes.

El representante y encargado del proyecto fue el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, quien señaló a The Clinic que “Republicanos forma parte de la etapa de consolidación del partido y va a concentrar en una sola plataforma herramientas que hoy están dispersas. El objetivo es modernizar nuestra gestión interna, reforzar la coordinación territorial y entregar a cada militante información relevante directamente en su teléfono”.