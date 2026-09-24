Tomás Jordán y Escudo de las Américas: “Se imponen obligaciones al Estado de Chile”

El abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado Tomás Jordán sostuvo que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas no constituye únicamente una declaración política de buena voluntad, sino que contiene disposiciones que, a su juicio, imponen obligaciones al Estado.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Jordán abordó la discusión sobre la naturaleza del documento firmado por los países integrantes y sus eventuales efectos sobre la soberanía chilena.

“Cuando uno lo lee, uno no puede llegar a la conclusión que es solamente una declaración de buena voluntad”, afirmó.

El constitucionalista sostuvo que tanto el contenido como la forma en que se establecen compromisos para Chile acercan el documento a la naturaleza de un acuerdo internacional.

“Su naturaleza, por el contenido y por la forma en que se está obligando el Estado de Chile, más bien tiene la naturaleza de un documento, de un acuerdo internacional que va a tener que ser ingresado de una manera que el ordenamiento jurídico lo dispone”, explicó.

Para Jordán, la diferencia radica en que el texto no se limita a establecer principios generales, sino que contempla acciones concretas en distintas materias.

“Porque se imponen obligaciones al Estado de Chile. No es simplemente decir que queremos la paz en el mundo, estamos en contra del crimen organizado, queremos que los Estados vivan en paz y con ausencia de violencia. Eso sería una declaración de voluntad”, sostuvo.

En contraste, mencionó compromisos relacionados con materias económicas, inversiones y persecución del crimen organizado. “Cuando tú dices que vamos a tomar medidas de cooperación, de regulación económica, de control de inversiones, de tomar medidas concretas respecto de la responsabilidad penal de las personas ligadas a crimen organizado”, señaló.

“El derecho se conforma por los enunciados, es decir, por lo que tú declaras, lo que tú escribes. Y en eso están las cuestiones que son meramente declarativas o que son imperativas. Y en este caso hay cuestiones que son imperativas”, agregó.

Jordán también abordó las advertencias respecto de la soberanía nacional y planteó que, hasta el momento, no existe un hecho concreto que permita afirmar que esta haya sido afectada. “Yo creo que el Escudo de las Américas eventualmente puede poner en riesgo la soberanía de Chile. Lo voy a plantear de esa manera. Al día de hoy no hay ningún acto concreto que podamos decir la está afectando, pero sí la puede afectar”, afirmó.

El abogado vinculó ese eventual escenario con la referencia que el documento realiza al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TRIAR). “Al firmar un documento en el cual el Estado de Chile se impone obligaciones, está ejerciendo soberanía. Cuando esas obligaciones pueden poner en riesgo cierta integridad territorial, por la cita que se hace al TRIAR, eventualmente se podría poner en riesgo esta soberanía”, explicó.

Sobre ese tratado, Jordán señaló que “busca proteger Estados contra los ataques de otros Estados” y sostuvo que esa referencia debe considerarse al analizar los alcances jurídicos del Escudo de las Américas.