Balladares defiende a García Ruminot tras traspié legislativo: “Hay una mala intención en críticas”

La senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, salió en defensa del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, luego de los cuestionamientos surgidos por una serie de traspiés legislativos que ha enfrentado el Gobierno en el Congreso.

Las críticas se intensificaron después del rechazo de la reforma constitucional en materia de seguridad que buscaba aumentar el plazo de detención de migrantes en el marco de las expulsiones administrativas.

La iniciativa requería 89 votos para ser aprobada, al tratarse de una modificación constitucional, pero quedó a un respaldo de alcanzar el quórum necesario. Desde sectores de la derecha apuntaron a parlamentarios de oposición que se restaron o abstuvieron, aunque también surgieron cuestionamientos hacia la conducción legislativa de la Segpres.

Consultada en radio 13C por el desempeño de García Ruminot, quien también milita en RN, Balladares atribuyó los cuestionamientos a una “mala intención”.

“Creo que hay una mala intención en las críticas al ministro. Yo creo que el ministro ha hecho un gran trabajo, que ha sido un aporte al gobierno del presidente José Antonio Kast”, afirmó.

La timonel de RN destacó además la experiencia política del secretario de Estado y su conocimiento del Congreso como elementos que, a su juicio, favorecen el trabajo de la Segpres.

“Creo que tiene una trayectoria política vasta, que ayuda al gobierno, que entrega herramientas, que conoce el rol de la Segpres, que tiene además un nivel de relacionamiento por su forma en el Congreso, que es lo que se necesita para sacar este tipo de cosas”, sostuvo.

Pese a su respaldo al ministro, Balladares reconoció dificultades en la gestión política del Ejecutivo durante sus primeros meses y admitió que estas han tenido consecuencias en la tramitación de algunas iniciativas.

“Sí creo que hemos tenido durante estos meses de gobierno problemas políticos, descoordinaciones políticas, que han afectado efectivamente algunos proyectos”, señaló.

La senadora planteó, además, que existen equipos que deben ser reforzados y apuntó a la necesidad de mejorar el trabajo entre los distintos ministerios cuando sus iniciativas llegan al Parlamento.

“También creo que hay equipos que es necesario reforzar en distintos ministerios y también hay un trabajo sectorial de los ministerios en el tema legislativo que se debe coordinar muchísimo mejor”, concluyó.