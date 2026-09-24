Kouyoumdjian y Escudo de las Américas: “Olvídense de las FFAA trabajando con EEUU en el Caribe”

El experto en Defensa y Seguridad Nacional Richard Kouyoumdjian descartó que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas implique que las Fuerzas Armadas nacionales participen en operaciones junto a Estados Unidos fuera del territorio chileno y aseguró que el acuerdo no representa un riesgo para la soberanía del país.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Kouyoumdjian abordó las dudas surgidas respecto de los alcances de la incorporación de Chile a la iniciativa y la posibilidad de que Estados Unidos solicite apoyo militar para operaciones fuera del país.

“Las Fuerzas Armadas de Chile, primero, no pueden operar fuera de Chile, a no ser que sea por una autorización del Congreso”, afirmó.

El experto agregó que existe además una limitación respecto de las funciones que cumplen las instituciones militares dentro del país. “Las Fuerzas Armadas de Chile, como bien dijo alguien, no están para la defensa de la seguridad pública”, señaló, recordando que su participación en este ámbito se ha autorizado de manera excepcional en zonas como la frontera y la Macrozona Sur.

En ese contexto, descartó que el Escudo de las Américas derive en el despliegue de militares chilenos junto a fuerzas estadounidenses en otras zonas del continente. “Olvídense que va a haber un acuerdo acá donde las Fuerzas Armadas de Chile van a salir a trabajar en conjunto con fuerzas norteamericanas en el Caribe, en Latinoamérica Norte”, sostuvo.

Kouyoumdjian comparó esa posibilidad con acuerdos que Estados Unidos ha mantenido con países como Ecuador y Colombia, recalcando que no corresponde al escenario que, a su juicio, enfrentará Chile.

El experto planteó que la cooperación chilena contra el crimen organizado transnacional seguirá principalmente los mecanismos establecidos con otros países de la región. “Lo que va a suceder acá, acuérdate que los esfuerzos de seguridad con otros países van a ser los que se acordaron en el Acuerdo de Santiago el 28 de mayo”, explicó.

En ese marco, mencionó el trabajo con Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay frente a organizaciones criminales que operan de manera transnacional.

Consultado directamente sobre eventuales efectos de la adhesión al Escudo de las Américas sobre la soberanía nacional, Kouyoumdjian descartó esa posibilidad. “Absolutamente ningún riesgo a nuestra soberanía”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la participación de Chile podría ampliar las herramientas disponibles para enfrentar al crimen organizado. “Este acuerdo, así como está planteado, probablemente nos permite políticamente tener más acceso a cosas que nosotros necesitamos, eventualmente, que puedan ser tecnologías o inteligencias para poder combatir el crimen organizado”, concluyó.