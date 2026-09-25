Obra “El bosque” en Teatro ICTUS

Sala la Comedia, Teatro ICTUS, Merced 349, Metro Bellas Artes.



1 al 24 de octubre.

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El jueves 1 de octubre se estrena “El bosque” en Teatro ICTUS, protagonizada por Camila Hirane y Mario Horton, bajo la dirección de Cristián Marambio. La obra, adaptación de “The Woods” del dramaturgo estadounidense David Mamet (Glengarry Glen Ross, Oleana) por Pablo Manzi, sumerge al público en una especie de enfrentamiento psicológico entre una pareja instalada en una cabaña “en un bosque”.

El bosque cuenta la historia de Nick y Ruth, una pareja joven que pasa el fin de semana en una cabaña familiar aislada en medio del bosque, junto a un lago. Lo que inicia como una escapada romántica idealizada, se degrada rápidamente en un enfrentamiento psicológico a medida que cae la noche. La naturaleza no actúa como un refugio bucólico, sino como un espacio opresivo que amplifica las grietas de una relación salvaje, que al eliminar las distracciones del mundo exterior, desencadena un resentimiento aparentemente reprimido por generaciones.

En tiempos de soledad, individualismo y odio, la obra resuena de manera aguda y profunda en cuanto a los desafíos que existen en las relaciones de amor, “los diálogos de Mamet se caracterizan por una exploración muy particular del habla, que generalmente problematiza sobre la incapacidad de dialogar a través de sus personajes”, agrega Mario Horton, protagonista de la obra.

Siguiendo esa premisa, a través del diálogo vertiginoso que caracteriza al autor, la puesta demuestra cómo dos personas pueden estar físicamente juntas y al mismo tiempo, completamente aisladas. “Cuando me acerqué al texto, lo primero que sentí fue incomodidad. La relación de pareja está atravesada por silencios que pesan más que las palabras, por gestos mínimos que se cargan de violencia, por una ternura que siempre parece a punto de quebrarse. Esa incomodidad me atrajo.” agrega Cristian Marambio, director de la puesta.

La adaptación del texto y la puesta en escena, intentará ser el reflejo del “bosque” que cargamos dentro, ese donde lo amoroso y lo violento conviven, ese donde seguimos repitiendo lo que heredamos, pareciendo imposible detenerlo. “Quiero que la puesta en escena sea un espejo incómodo, pero también íntimo, donde la violencia se infiltra en lo cotidiano. Esa tensión, entre lo aparentemente inocente y lo brutal, es el corazón de la puesta.” finaliza Cristián.

El conflicto de Nick y Ruth parece no tener salida y es justamente en esa imposibilidad, donde la puesta se vuelve humana.

Ficha artística

Dramaturgia: David Mamet | Traducción: Alejandro Rivas | Adaptación: Pablo Manzi | Dirección: Cristian Marambio | Producción: Alessandra Massardo | Elenco: Camila Hirane, Mario Horton | Diseño iluminación y jefatura técnica: Francisco Herrera | Diseño de escenografía y vestuario: Andrea Contreras | Realización escenográfica: Francisco Sandoval |Composición musical y universo sonoro: Guillermo Eisner | Técnico en sonido: Lenin Silva |Técnico en iluminación: Matías González | Estudiante en práctica – Asistencia de producción: Valentina Farías | Duración: 70 minutos | Edad: +13 | Una coproducción de Teatro ICTUS y RAPAZ, 5 Tierras Inmobiliaria | Colabora: Fundación Internacional Teatro a Mil