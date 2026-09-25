Eugenio Tironi y rol de Bachelet: “Va a ser una figura vigilante de las conductas del Gobierno”

El doctor en Sociología, consultor político y autor de “La Resaca”, Eugenio Tironi, proyectó el papel que podría asumir la expresidenta Michelle Bachelet tras su regreso al país y sostuvo que, aunque no espera que vuelva directamente a la política local, sí podría transformarse en una figura vigilante de las actuaciones del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, particularmente en materias de política exterior, defensa y soberanía.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Tironi abordó el escenario de la exmandataria y destacó tanto su posición internacional como el respaldo que mantiene en Chile.

“Yo creo que ella tiene dos cosas muy fuertes a favor. Una cosa que es una figura mundial, internacional”, señaló.

Para dimensionar esa posición, Tironi recurrió a una comparación: “No ganó la final de los 100 metros, pero estuvo en la serie final, sin el respaldo de su propio país. De esa estatura estamos hablando. Y alguien que conoce ese terreno, que tiene opinión sobre ese terreno, que es admirada, que es reconocida, por importante figura del mundo”.

A ello sumó el vínculo que, a su juicio, Bachelet conserva dentro del país. “Yo creo que ella tiene un grado de empatía, de adhesión fuerte en Chile. Ella no es fome”, sostuvo.

Pese a ello, el sociólogo descartó que la expresidenta vuelva a involucrarse directamente en las disputas de la política interna. “Yo no creo que la presidenta Bachelet vaya a entrar en la arena política local”, afirmó.

Según Tironi, su papel podría situarse más bien en una posición desde la cual intervenga en las discusiones relacionadas con Chile y su posición internacional. “Yo creo que se va a mantener un poco en el lugar en que está, que es hablar a Chile un poco respecto a su responsabilidad en el mundo. De cierto modo, si usted quiere mirar a Chile un poco desde afuera, y mirar afuera desde Chile, pero no embarcarse en la política local”, explicó.

En ese contexto, planteó que Bachelet podría asumir un papel de fiscalización pública respecto de determinadas decisiones del Ejecutivo de Kast.

“Pero sí va a ser un watchdog, como dicen los gringos, una figura vigilante respecto a las conductas del gobierno de Chile en estas materias que además maneja muy bien, como son las materias de defensa, de soberanía, de política exterior”, afirmó.

Tironi también abordó la declaración conjunta emitida por Bachelet y el expresidente Gabriel Boric, en la que ambos manifestaron su “preocupación” por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y llamaron al Gobierno de Kast a “reconsiderar la permanencia de Chile” en la iniciativa impulsada por Donald Trump.

Para el sociólogo, la aparición conjunta de ambos exmandatarios frente a una decisión del actual Ejecutivo marca un momento relevante. “Yo creo que es un turning point, o un punto de quiebra, digamos”, sostuvo.

Tironi enfatizó la importancia política que atribuye al pronunciamiento y advirtió al Ejecutivo respecto de restarle relevancia. “Yo creo que el hecho de que estos dos presidentes hayan resultado sacar una declaración de esta naturaleza es un hecho político muy, muy, muy relevante, que haría muy mal al gobierno actual minimizarlo, o decir de que esto es resentimiento, de que esto fue porque no apoyaban a Bachelet”, concluyó.