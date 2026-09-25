Temblor de magnitud 5,3 sacude la zona central de Chile: epicentro fue cerca de Navidad

Un sismo de magnitud 5,3 se registró pasado el mediodía de este viernes y fue percibido en distintas localidades de la zona central de Chile.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:29 horas.

El epicentro se ubicó 36 kilómetros al oeste de la comuna de Navidad, en la Región de O’Higgins.

El temblor también fue percibido en otras zonas del centro del país, incluyendo Rancagua y Viña del Mar, además de Santiago, en la Región Metropolitana.