Gobierno se mete con el Servel: presidenta advierte que recorte afectará calidad de elecciones

La presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast reduzca en un 15% los recursos solicitados por el organismo para 2027, una decisión que, según advirtió, podría afectar desde su capacidad fiscalizadora hasta la transmisión de resultados y la calidad de las elecciones.

En conversación con CNN Chile, Figueroa confirmó que la primera propuesta presupuestaria comunicada por el Ejecutivo contempla recortes respecto de lo solicitado por el organismo autónomo.

“Hemos tenido en la primera aproximación que recibimos del presupuesto, se nos informó de parte del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuesto, que se estaba considerando generar ciertos recortes a la propuesta del Servel”, afirmó.

Según detalló, la reducción planteada alcanza un 15% de los recursos originalmente solicitados. Una situación que calificó como “inédita” para el organismo.

“Nunca habíamos tenido una situación similar. Lo hemos hecho ver al Ejecutivo. Se ha recepcionado esta solicitud de que se aborde el presupuesto de la manera que lo solicitamos, porque son aspectos muy relevantes para el año 2027”, señaló.

La presidenta del Servel explicó que el organismo ya había elaborado una propuesta ajustada al escenario presupuestario nacional y que los recursos solicitados para 2027 son equivalentes a los disponibles durante 2026, sin contemplar un crecimiento importante.

“El Servel hizo un presupuesto muy ajustado al contexto nacional, de hecho, es un presupuesto que es equivalente al que tenemos el año 2026, no tiene un crecimiento importante en relación al que tenemos este año, que tampoco es un año electoral”, sostuvo.

Figueroa recalcó que se trata de “un presupuesto austero, acotado a lo que se necesita para preparar las elecciones del año 2028 y 2029”, considerando que en esos años se realizarán los comicios municipales y de gobernadores, y posteriormente las elecciones presidenciales y parlamentarias, además de sus respectivas primarias.

“El Servel en un año no electoral, como es el año 2026 y 2027, tenemos un presupuesto que es más o menos un tercio de lo que es el presupuesto en un año electoral. Se entiende, porque el costo de las elecciones lleva un presupuesto diferente”, explicó.

Pese a tratarse de un año sin comicios, Figueroa enfatizó que 2027 resulta especialmente relevante para preparar los procesos que comenzarán al año siguiente, particularmente por los cambios tecnológicos que pretende implementar el organismo.

“El año 2027 es clave para el presupuesto del Servel, porque ahora estamos estableciendo ciertos mecanismos de tecnología, de incorporación de tecnología y requerimos para eso capital humano, capacidad para esa implementación para contextos electorales bastante distintos a los que tuvimos en años anteriores”, afirmó.

Uno de los puntos centrales es el sistema mediante el cual se transmiten los resultados preliminares de las elecciones. “El año 2027 es clave para diseñar y generar las pruebas, (porque) el elemento más importante que tiene el Servel, es la transmisión de datos electorales, de resultados preliminares, de manera rápida, eficiente y confiable”, sostuvo.

Consultada sobre las consecuencias concretas de operar con un 15% menos de los recursos solicitados, la presidenta del organismo aseguró que habría efectos sobre su funcionamiento y que sería necesario determinar qué áreas absorberían la reducción.

“Claro. Con un presupuesto más acotado se afecta la operación del Servel y habría que definir en qué, porque nuestro presupuesto ha sido diseñado para cumplir con las tareas que tenemos que cumplir, eso lo hace muy complejo”, explicó.

“Estamos muy preocupados como Servel, tanto el consejo directivo, como los equipos técnicos”, agregó.

Figueroa apuntó particularmente a la preparación del sistema de transmisión de resultados. “Hay dos cosas fundamentales, uno, con la transmisión de resultados, necesitamos preparar la transmisión de resultados del año 2027 para los años 2028 y 2029”, indicó.

Según explicó, ese sistema “se afecta por la falta de recursos”, debido a que una disminución presupuestaria implicaría contar con menos tecnología y menos personal especializado para garantizar la rapidez y confiabilidad de los resultados. La presidenta del Servel destacó que la transmisión de resultados “es base del sistema democrático de Chile”.

La reducción también podría repercutir en otra de las funciones del organismo: la fiscalización del financiamiento y del gasto electoral. “Efectivamente, si no tenemos los recursos financieros y humanos necesarios para generar la fiscalización, puede verse afectada”, señaló.

Figueroa extendió la advertencia a la propia calidad de los futuros procesos electorales. “Si no tenemos los recursos financieros y humanos, obviamente que esto se puede ver afectado y sin duda, va a afectar la confianza no solo en el Servel, va a afectar la confianza en el sistema político y en la democracia”, afirmó.

Ante el escenario presupuestario, señaló que existe una postura común dentro del organismo para solicitar al Ejecutivo que entregue los recursos requeridos. “Me preocupa y en el consejo directiva hemos tenido una posición unánime de solicitar que el presupuesto del 2027 sea acorde a lo que hemos solicitado”, sostuvo.

Pese a sus reparos, Figueroa descartó atribuir intenciones al Gobierno por la reducción propuesta y sostuvo que “no podría decir que hay falta de comprensión” por parte del Ejecutivo respecto del papel que cumple el organismo.

“Nosotros necesitamos hacer nuestra operación con los recursos que solicitamos, porque los recursos solicitados son los que se requieren. Nosotros nunca hemos hecho un presupuesto con tejo pasado y esa es la razón por la cual, históricamente, se ha apoyado el presupuesto del Servel”, concluyó.