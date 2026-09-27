“Ángel Negro” de Jorge Olguín en Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.



Martes 29 de septiembre – 20:30 horas.

Entrada a $1.000 AQUÍ.

Como parte de una nueva función del Ciclo Ópera Prima, iniciativa organizada por Centro Arte Alameda y la Asociación de Directores y Guionistas de Chile (ADG), este martes 29 de septiembre a las 20:30 horas se proyectará Ángel Negro (2000), película dirigida por Jorge Olguín.

“Ángel Negro” es reconocida como la obra pionera del cine de terror contemporáneo en Chile y el primer largometraje nacional del género slasher en llegar a salas comerciales. La cinta irrumpió en el panorama cinematográfico nacional con una propuesta oscura y atmosférica, narrando la trágica desaparición de una joven llamada Ángel Cruz en 1990 y los sangrientos asesinatos que, una década más tarde, comienzan a perseguir a sus antiguos compañeros de colegio.

Concebida de manera independiente y realizada entre formatos de video y 16 mm, Ángel Negro es una película significativa para la cinematografía de género en el país, transformándose en una pieza de culto y marcando el inicio de la destacada trayectoria de Jorge Olguín dentro del cine fantástico.

La cinta cuenta con un elenco encabezado por Andrea Freund, Blanca Lewin, Álvaro Morales, Juan Pablo Bastidas, Álvaro Espinoza y Fernando Gallardo. El guion fue escrito por Jorge Olguín, mientras que la banda sonora compuesta por Juan Francisco Cueto y la fotografía de Arnaldo Rodríguez fueron fundamentales para construir la experiencia sombría de la obra.

Jorge Olguín desde niño superó sus miedos viendo clásicos de terror en televisión. Tras dejar Periodismo, estudió cine en la Universidad Arcis. Tras Ángel negro (2000), con éxito de taquilla y distribución en HBO y Cinemax, su trayectoria continuó con la cinta de vampiros Sangre eterna (2002) —premiada internacionalmente por sus efectos especiales—, Solos (2008), Caleuche (2012) y Voces del bosque, la primera película chilena en 3D.