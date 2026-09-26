31 Minutos al Emmy

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¡Hola! El mes se va terminando y la próxima semana comienza octubre, con 31 Minutos nominado al Emmy Internacional 2026, gracias a la película 31 Minutos: Calurosa Navidad.

Por lo pronto, este sábado la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile regresa a la Gran Sala Sinfónica Nacional con “Cuerdas tempestuosas”, programa que marcará el regreso del violinista Daniel Rowland tras su debut con este elenco en julio de 2025, cuando presentó el Concierto para violín en re mayor, op. 35 de Erich Wolfgang Korngold, bajo la dirección de Josep Caballé.

Además, a partir del lunes se celebra el Día del Cine Chileno, con entradas desde $2.000, el que se extenderá hasta el miércoles, en diversos recintos en todo el país.

Y por si esto fuera poco, el viernes próximo comienza en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Parque Forestal, la feria MATERIA IMPRESA, que reunirá a una comunidad nacional e internacional que crea libros, fanzines, archivos, experimentos gráficos, publicaciones raras, híbridas, personales o colectivas, láminas, estampas, impresiones en otros formatos y soportes.

La próxima semana además se celebra Día de la Música Chilena, que se conmemora el domingo 4 de octubre, con actividades en Santiago, Valparaíso y Coquimbo.

Además, en esta edición: el malestar en el mundo de la cultura por la ausencia de duelo oficial tras la muerte del cineasta Patricio Guzmán, la delegación chilena que parte a la Feria del Libro de Frankfurt y la señal de radio que llegó de un exoplaneta.

Bonus track: la entrevista a la poeta mapuche huilliche Roxana Miranda Rupailaf, que debuta en la narrativa con Dos corazones tengo.

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EL NUEVO HIT DE PABLO LARRAÍN



Este jueves Netflix estrenó Mis muertos tristes, una miniserie que el cineasta Pablo Larraín presentó en la competencia oficial del Festival de Cine de San Sebastián, que terminó esta sábado. Son más de tres horas de metraje ideadas inicialmente como cuatro capítulos de una miniserie, que en San Sebastián se han proyectado seguidos, como si se tratara de una película.

En su proyección en el certamen, que termina este sábado, la cinta levantó pasiones y aversiones , con un público entusiasta que aplaudió la llegada de Mariana Enríquez y otro grupo de espectadores que optó por salir de la sala tras las escenas de sexo con fantasmas y muertos ahogados, según reseñó EFE.

, con un público entusiasta que aplaudió la llegada de Mariana Enríquez y otro grupo de espectadores que optó por salir de la sala tras las escenas de sexo con fantasmas y muertos ahogados, según reseñó EFE. Se trata de una adaptación al cine del universo macabro de la escritora argentina Mariana Enríquez , que también está en el certamen como coguionista y productora ejecutiva.

, que también está en el certamen como coguionista y productora ejecutiva. “El horror, el terror y el género fantástico son un lugar interesante desde donde mirar lo social”, señaló Larraín en rueda de prensa.

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CHILE, A LA FERIA DEL LIBRO DE FRANKFURT

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, encabezó este miércoles la despedida de la delegación que representará a Chile en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que comienza el próximo 7 de octubre.

La participación de Chile durante este año constituye uno de los principales hitos preparatorios de la presencia del país como Invitado de Honor en 2027 .

. La delegación chilena para este año estará compuesta por 13 autores, una delegación profesional de 36 editoriales y agencias, y seis traductoras invitadas. La comitiva literaria la conforman María José Ferrada, Rodrigo Marín, Alberto Montt, Daniela Catrileo, Carlos Soto Román, Carmen García Palma, Sol Undurraga, Alberto Fuguet, Alejandra Costamagna, María José Viera-Gallo, Juan Cristóbal Peña, Claudio Aguilera y Gabriela Lyon .

. A ellos se suma una delegación profesional compuesta por representantes de editoriales, agencias literarias y otros actores del ecosistema del libro chileno.

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31 MINUTOS, NOMINADO AL EMMY



Un nuevo éxito en la nutrida carrera de 31 Minutos llegó con su nominación al Emmy Internacional 2026, que se entrega en noviembre próximo.

Producida junto a Prime Video, 31 Minutos: Calurosa Navidades una de las cuatro nominadas al International Emmy Award for Best Kids: Live-Action de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, categoría para películas de ficción destinadas a jóvenes.

de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, categoría para películas de ficción destinadas a jóvenes. En el filme, luego de que el calor hiciera que el Viejito Pascuero no pudiera entregar los regalos navideños a tiempo (por miedo a que sus renos se derritieran), el conejo rojo tuvo la titánica tarea de salvar la Navidad y llevar los regalos a Titirilquén. En paralelo, Mario Hugo intentó oficiar como maestro de ceremonias de la fecha, con desastrosos resultados.

(por miedo a que sus renos se derritieran), el conejo rojo tuvo la titánica tarea de salvar la Navidad y llevar los regalos a Titirilquén. En paralelo, Mario Hugo intentó oficiar como maestro de ceremonias de la fecha, con desastrosos resultados. Las otras candidatas que intentarán quedarse con el galardónson la británica Dexter Procter: The 10-year-old doctor, que trata acerca de un niño que es médico; la neerlandesa De Achterblijvers; y la comedia romántica filipina Love at first spike.

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PATRICIO GUZMÁN Y EL SILENCIO OFICIAL

Duras críticas enfrentó el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y específicamente el Ministerio de las Culturas, por la falta de un homenaje oficial al cineasta Patricio Guzmán, cuya ceremonia fúnebre se realizó este viernes en París.

El cineasta Pablo Larraín denunció la situación en sus redes sociales , pero también hubo molestia en SIDARTE y la Cámara de Diputadas y Diputados por la falta de un gesto que en el pasado, bajo las administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, honró a figuras tan disímiles como Lucho Gatica, Juan Radrigán y Héctor Noguera.

, pero también hubo molestia en SIDARTE y la Cámara de Diputadas y Diputados por la falta de un gesto que en el pasado, bajo las administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, honró a figuras tan disímiles como Lucho Gatica, Juan Radrigán y Héctor Noguera. “Creemos que Patricio Guzmán merece ser despedido con todos los honores. Nos parece insólita la ausencia de un reconocimiento institucional a la altura de su legado, no solo como cineasta, sino también como fundador del Festival en 1997”, señalaron desde el Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS), a través de su director, Martín Castillo.

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PREMIO ALLENDE A SERRAT

Fue una de las notas más leídas en nuestra sección en los últimos días: los entretelones del Premio Salvador Allende que recibió el cantautor Joan Manuel Serrat en una ceremonia en Roma.

El evento fue el pasado 11 de septiembre y en su discurso de agradecimiento el trovador abordó temas como la migración, la democracia, la guerra y el cambio climático , que calificó de “catástrofe tremenda”.

, que calificó de “catástrofe tremenda”. El evento, en sus 41 años de existencia, ha otorgado este galardón a numerosas personalidades de la cultura, entre otros, a Patricio Guzmán en 2004; a Silvio Tendler en 2005; a Miguel Littín en 2007; a Fernando Birri, distinguido in memoriamen 2018; y a Constantin Costa-Gavras en 2024.

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MEMORIA, PESO Y LEVEDAD

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Memorial de Steinleset / Peter Zumthor + Louise Bourgeois (2011)

Una estructura se yergue sobre un roquerío costero en Vardø, Noruega. Es una pieza doble compuesta por una estructura regular en pilares de madera que sostiene en su centro una estructura secundaria que se levanta del suelo con ligereza.

El mar embravecido y la total ausencia de árboles sugiere un clima ventoso propio de los territorios del norte de Europa, un ambiente que se opone a cualquier liviandad que se le presente. Hay algo curioso en esta tensión entre el juego del peso y la levedad, la potencia del clima y la sutileza de la obra.

Peter Zumthor (1943) y Louise Bourgeois (1911-2010) levantaron esta pieza, cruce de arquitectura y escultura, en homenaje a los 91 perseguidos, enjuiciados y asesinados por brujería en el siglo XVII. El capullo central, que pende, alberga un museo de más de 100 metros de largo con piezas que rememoran este episodio. Sin embargo, lo interesante es la presencia de la obra en su extensión, de dimensiones monumentales, pero que no parece intervenir al erial. Es un juego de fricción entre vida y muerte, entre lo que está y lo que no se ve.

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SEÑAL DE RADIO DE EXOPLANETA

A 63 años luz de la Tierra un gigante gaseoso ha dejado escapar el susurro que los astrónomos llevaban décadas esperando: la primera señal de radio atribuida directamente a un exoplaneta, informó la DW.

Los exoplanetas llevan más de tres décadas resistiéndose a revelar sus secretos. Sabemos de su existencia desde principios de los años 90, pero escuchar sus señales ha sido otra historia. Durante todo este tiempo, los radiotelescopios han rastreado el cielo en busca de emisiones procedentes de esos mundos lejanos, sin conseguir distinguir la voz de un planeta de la de su estrella. Ese silencio, por fin, parece haberse roto .

. Un equipo internacional, liderado por Kevin Ortiz Ceballos, desde el Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian, ha presentado lo que describe como la primera detección de emisiones de radio atribuidas directamente a un exoplaneta. Se trata de Beta Pictoris b (β Pictoris b), un gigante gaseoso descubierto en 2008 y situado a poco más de 63 años luz de la Tierra.

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AMEBA INMORTAL

Un grupo de científicos descubrió un microbio que resultó ser uno de los más resistentes jamás encontrados en la Tierra, según detalla un estudio publicado en la revista Cell.

Esta especie de ameba previamente desconocida –un tipo de organismo unicelular capaz de cambiar de forma libremente– demostró sobrevivir y prosperar a temperaturas que matarían a todas las demás formas de vida compleja conocidas, informó DW.

–un tipo de organismo unicelular capaz de cambiar de forma libremente– demostró sobrevivir y prosperar a temperaturas que matarían a todas las demás formas de vida compleja conocidas, informó DW. Denominada Incendiamoeba cascadensis, la especie fue capaz de realizar la división celular –mitosis– a 63 °C y mantenerse activa a 64 °C , continuando con la búsqueda de alimento y la exploración de su entorno. Además, tras ser expuesta a un pico térmico extremo de 70 °C, la ameba logró recuperarse una vez devuelta a temperaturas más bajas.

, continuando con la búsqueda de alimento y la exploración de su entorno. Además, tras ser expuesta a un pico térmico extremo de 70 °C, la ameba logró recuperarse una vez devuelta a temperaturas más bajas. Su resistencia establece un récord absoluto para cualquier eucariota, la amplia categoría biológica que abarca a los seres humanos, animales, plantas, hongos y a los microbios llamados protistas.

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EL DEBUT NARRATIVO DE ROXANA MIRANDA

La periodista Mariana Hales conversó con la poeta mapuche huilliche Roxana Miranda Rupailaf, que debuta en la narrativa con Dos corazones tengo, libro de relatos publicado por la editorial valdiviana La Maña.

Escrito durante la pandemia, el volumen reúne historias familiares, recuerdos, personajes y voces de Rahue y Osorno, entrelazando memoria, oralidad, territorio y ficción . Será presentado el jueves 8 de octubre, a las 18:00 horas, en el Museo Violeta Parra.

. Será presentado el jueves 8 de octubre, a las 18:00 horas, en el Museo Violeta Parra. El título proviene del canto mapuche huilliche “Dos corazones tengo, uno de vida y otro de muerte” , y dialoga con la figura de la shumpall, presencia recurrente en el imaginario poético de Roxana Miranda. El libro incorpora fotografías del artista y poeta osornino Aukán Martínez, tomadas en los mismos espacios que recorren los relatos.

, y dialoga con la figura de la shumpall, presencia recurrente en el imaginario poético de Roxana Miranda. El libro incorpora fotografías del artista y poeta osornino Aukán Martínez, tomadas en los mismos espacios que recorren los relatos. “De los relatos breves me atrae la sencillez de la gente, la vida cotidiana y esa dignidad alegre con que se enfrenta la adversidad. Siento que en la intimidad de las historias familiares late el pulso profundo del país; en ellas, a través de los giros del habla y de las huellas del territorio, se revelan los matices culturales que solo se descubren cuando observamos con atención a nuestra propia gente”, fue una de las cosas que le dijo.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

DÍA DE LA MÚSICA EN COQUIMBO

El próximo domingo 4, la gran fiesta de la música nacional volverá a tener su epicentro en regiones, específicamente en Coquimbo. En el Barrio Inglés del Puerto, con un gran escenario al aire libre y acceso totalmente gratuito, tendrán lugar seis espectáculos musicales.

Los amantes de la ranchera y los corridos podrán disfrutar junto a la doble ganadora de los Premios Pulsar 2026, Alanys Lagos. El hip hop, en tanto, estará representado por un auténtico icono latinoamericano como es Ana Tijoux, quien también viene de levantar un Pulsar por su EP colaborativo Serpiente de Madera.

Por el lado del rock, el emblemático Claudio Narea arribará justo en momentos en que el disco Pateando Piedras de Los Prisioneros celebra 40 años, garantizando una cuota de contenido que también se verá reforzada por la presencia de Sol y Lluvia. Para niños y niñas de edad y espíritu, El Mundo de Christell arribará con la impronta única de la gran estrella infantil de este siglo, mientras que los seguidores de la escena indie también contarán con un número de primera línea, como Niños del Cerro.

FERIA DEL LIBRO EN QUILPUÉ

Entre el 9 y el 11 de octubre se realizará la XIX Feria del Libro de Quilpué, en la Plaza Eugenio Rengifo, actividad que además contempla un homenaje a Daniel de la Vega, a 55 años de su fallecimiento.

El destacado escritor quilpueíno desarrolló una reconocida trayectoria en la poesía, dramaturgia y narrativa, además de ser distinguido con importantes premios nacionales.

Durante las tres jornadas participarán reconocidos autores y exponentes nacionales, entre ellos, Fernando Villegas, Daniela Thiers, Lucas Estrella, Daniela Catrileo y Ramón Díaz Eterovic, quienes serán parte de conversatorios, encuentros y diversas actividades abiertas a la comunidad.

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CICLO LITERARIO EN TALCA

Una nueva programación de cafés literarios, con espacios de encuentro y conversación en torno a la literatura y sus distintas formas de abordar la memoria, el territorio, las identidades y las experiencias sociales, desarrollará la Universidad de Talca a través de su Dirección de Extensión Cultural Artística.

El ciclo comenzó este viernes en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca (2 norte 685), con la participación de la escritora Pía Barros y continuará posteriormente con las poetas y académicas Eugenia Brito Astrosa el martes 27 de octubre y Rosabetty Muñoz el viernes 13 de noviembre.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!