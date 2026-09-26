Boric critica al Gobierno de Kast por eliminar jornada patrimonial infantil

El expresidente Gabriel Boric cuestionó la decisión del Gobierno de poner fin a la jornada exclusiva del Día de los Patrimonios Culturales para niñas, niños y adolescentes, iniciativa que había sido creada durante su administración, informó radio Biobio.

A través de una publicación en Instagram, el exmandatario calificó la determinación como “muy lamentable” y defendió la necesidad de generar instancias especialmente pensadas para acercar el patrimonio a los menores.

“Muy lamentable. Niños y niñas merecen atención especial y enseñarles nuestro patrimonio en su lenguaje”, escribió Boric, reaccionando.

La medida fue oficializada mediante el decreto supremo N°76 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, publicado este jueves en el Diario Oficial. Con ello, se dejaron sin efecto los decretos que habían establecido y posteriormente modificado el denominado “Día de los Patrimonios Culturales para Niñas, Niños y Adolescentes”.

La jornada había sido creada en 2023, durante el gobierno de Boric, con el objetivo de acercar especialmente el patrimonio cultural a niñas, niños y adolescentes. En 2025, además, su fecha había sido modificada para realizarse durante el cuarto sábado de agosto.

Desde el actual Ejecutivo, en tanto, se argumentó que la existencia de actividades patrimoniales abiertas a toda la ciudadanía hacía innecesaria una celebración separada para un determinado rango etario. El decreto también plantea la necesidad de concentrar esfuerzos y recursos en actividades de mayor alcance.

Con la medida, el Ejecutivo revocó los decretos N°21 de 2023 y N°27 de 2025, que habían creado y posteriormente modificado el denominado “Día de los Patrimonios Culturales para Niñas, Niños y Adolescentes”.

“Concentrar los esfuerzos y recursos”

El principal argumento expuesto por La Moneda apunta a evitar la dispersión de actividades y recursos en distintas jornadas.

Según detalla el decreto, durante la versión 2025 del Día de los Patrimonios se desarrollaron 3.232 actividades, de las cuales un 87% estuvo orientado a público general.

La autoridad también puso el foco en las propias versiones del Día de los Patrimonios para niñas, niños y adolescentes. En 2025, un 58,6% de las actividades inscritas estuvo dirigido a público general, mientras que en 2024 esa cifra alcanzó un 55,6%.

Para el Gobierno, estos antecedentes muestran que las instancias patrimoniales ya incorporan a grupos familiares completos y no requieren necesariamente una celebración separada para un determinado rango etario.

A ello se suma el alcance alcanzado por el Día de los Patrimonios durante 2025, que registró 3,5 millones de visitas.

En ese contexto, el decreto plantea que resulta necesario concentrar los esfuerzos y recursos de organismos públicos y privados en un número más acotado de instancias que permitan generar un mayor impacto entre la ciudadanía.

¿Qué se deja sin efecto?

La iniciativa había sido creada en 2023, durante el gobierno de Gabriel Boric, mediante el decreto supremo N°21 del Ministerio de las Culturas.

Originalmente, la jornada estaba fijada para el tercer domingo de noviembre de cada año y buscaba acercar el patrimonio cultural, especialmente a niñas, niños y adolescentes.

Dos años después, en 2025, el decreto fue modificado y la fecha pasó a establecerse para el cuarto sábado de agosto. Ahora, ambas disposiciones quedaron sin efecto tras la publicación del nuevo decreto.

La decisión se ampara en el artículo 61 de la Ley N°19.880, que permite a los organismos de la Administración del Estado revocar sus actos administrativos por razones de mérito, conveniencia u oportunidad, siempre que no se afecten derechos adquiridos legítimamente por terceros.

En el decreto, el Ministerio de las Culturas sostiene que existen razones de interés general relacionadas con el impacto de las actividades culturales y con la conveniencia de concentrar los recursos institucionales en instancias de mayor alcance.

El documento fue firmado por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.