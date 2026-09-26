Tras revés legislativo, Presidente Kast defiende Escudo Fronterizo y pide al Congreso recapacitar

El Presidente José Antonio Kast pidió este sábado al Congreso que le otorgue las herramientas legales necesaria contra la migración ilegal, informó emol.

El Gobierno sufrió esta semana un traspié legislativo, luego que en la Cámara de Diputados se rechazara el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Ejecutivo que buscaba ampliar el plazo de detención para hacer efectiva la ejecución de expulsiones administrativas.

A través de X, el Mandatario destacó la caída de un 93% en los extranjeros detectados cruzando ilegalmente la frontera norte durante los primeros ocho meses de 2026, en el marco del Plan Escudo Fronterizo. En el detalle, fueron 4.393 los casos registrados entre enero y agosto de 2025 a 286 en el mismo período de este año.

Datos, no palabras. El Plan Escudo Fronterizo ha tenido excelentes resultados en el control de la frontera pero necesitamos más herramientas para combatir la inmigración ilegal en Chile. Los que votaron en contra o se abstuvieron en el proyecto para extender los plazos de detención hacen mucho más difícil nuestra tarea. Frente a la inmigración ilegal necesitamos unidad, no división. Espero que reconsideren su posición. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) September 26, 2026

“Datos, no palabras. El Plan Escudo Fronterizo ha tenido excelentes resultados en el control de la frontera pero necesitamos más herramientas para combatir la inmigración ilegal en Chile”, escribió el Mandatario.

En esa línea, el Presidente llamó a reconsiderar el rechazo a la iniciativa sufrido el martes de esta semana.

“Los que votaron en contra o se abstuvieron en el proyecto para extender los plazos de detención hacen mucho más difícil nuestra tarea. Frente a la inmigración ilegal necesitamos unidad, no división. Espero que reconsideren su posición”, añadió Kast.

La iniciativa buscaba extender el plazo para mantener la detención por un período de hasta 30 días (acualmente son cinco), el que puede prorrogarse hasta tres veces consecutivas.

La propuesta obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un voto de los 89 respaldos requeridos para alcanzar el quórum de cuatro séptimos.

Cifras

En cuanto a la reducción de ingresos irregulares, la baja fue aún más pronunciada en Colchane, donde los ingresos irregulares detectados pasaron de 4.087 a 85 casos, equivalente a una caída de 97,9%, informó La Tercera.

Asimismo, se registró una baja en las reconducciones hacia Bolivia: entre marzo y agosto se realizaron 380 procedimientos, frente a 2.553 en el mismo lapso del año pasado, una reducción de 85%. De ellas, 332 se concretaron en Colchane, el 87% del total.

En cuanto a las nacionalidades, los bolivianos representan el 46% de las personas detectadas ingresando irregularmente y el 69% de las reconducciones, seguidos por venezolanos con 20% y colombianos con 6,6%.

Durante todo 2025 se realizaron 5053 reconducciones, de las cuales 4619 tuvieron lugar en Colchane y 2030 correspondieron a ciudadanos venezolanos, equivalentes al 40%.

Los registros de Carabineros muestran, además, 27.276 casos de ingresos irregulares detectados en 2022, 20.014 en 2023, 23449 en 2024 y 7530 en 2025, año en que la cifra cayó 68%respecto del anterior.

En el indicador de ingresos por pasos no habilitados, 6310 personas declararon encontrarse en situación irregular en 2018, cifra que aumentó 28% en 2019 y alcanzó un peak de 56586 en 2021, un incremento de 797% en tres años.

Desde 2022 comenzó a descender, con una baja inicial de 5%, mientras que en 2025 disminuyó otro 10%. Entre marzo y julio de este año se contabilizaron 8447 declaraciones de ingreso irregular, un 32% menos que en igual periodo de 2025.

Asimismo, hasta agosto se habían construido 26 kilómetros de zanjas fronterizas, equivalentes al 50% de lo proyectado para 2026.