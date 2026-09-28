Congreso Internacional “Cartografía digital y viaje transatlántico”

Auditorio JPOST 01, Universidad del Desarrollo, Av. Plaza 680, Las Condes.



Martes 29 de septiembre al jueves 1 de octubre.

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Escritores, académicos e investigadores de distintos países exploran cómo el viaje ha sido narrado desde la literatura, la crónica y, hoy, también desde los medios y las herramientas digitales. El programa recorre figuras y territorios que van desde Roberto Bolaño y las viajeras del siglo XIX hasta la Patagonia y Magallanes.

Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2026 se realizará en la Universidad del Desarrollo (UDD) el Congreso Internacional “Cartografía digital y viaje transatlántico: Encuentro entre España y Latinoamérica”, una instancia presencial que propone explorar el viaje como experiencia cultural y narrativa, y las distintas formas en que viajeros, escritores y cronistas han observado, interpretado y contado los territorios.

Organizado por la carrera de Periodismo y Comunicación de la UDD y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, el encuentro abordará el relato de viaje desde distintas épocas y perspectivas -desde las cronistas y exploradoras de fines del siglo XIX y principios del XX hasta el periodismo digital- y buscará abrir esta conversación más allá del mundo académico, convocando también a lectores, comunidades culturales y personas interesadas en la literatura, la historia, los viajes y sus nuevas formas de narración.

Una de las líneas centrales estará dedicada a las mujeres que hicieron del viaje una forma de observar y narrar su tiempo, desde María de Maeztu, Juana Manuela Gorriti o María Graham, hasta aproximaciones contemporáneas a las obras de Mariana Henríquez y Lina Meruane.

“Mucho antes de las redes sociales, los blogs de viaje y los videos breves, hubo mujeres que cruzaron océanos, cordilleras y fronteras culturales para contar lo que veían, en una época en que viajar siendo mujer ya implicaba desafiar convenciones. Sus relatos son hoy testimonio histórico, literatura y una forma de comprender cómo narrar el mundo también transforma la manera de habitarlo”, señala Karim Gálvez, directora de la carrera de Periodismo y Comunicación de la UDD.

La conversación también se trasladará al presente, abordando la evolución de la crónica hacia nuevas formas de storytelling y las posibilidades de la cartografía digital para investigar y visualizar relatos de viaje. En ese contexto, Luis Alburquerque, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ofrecerá la conferencia de cierre donde, según explica, “propone reflexionar sobre formas de viajar y narrar, que van más allá de la experiencia turística convencional y buscan una relación más profunda con los territorios y sus culturas”.