Kast hace nueva promesa de empleo: anuncia plan para crear más de 100 mil puestos de trabajo

El Presidente José Antonio Kast presentó este lunes una nueva promesa en materia laboral: generar más de 100 mil empleos entre 2026 y 2027 mediante el plan “Chile Despega, con más pega”, una iniciativa que contempla movilizar $1,3 billones, equivalentes a aproximadamente US$1.350 millones, para acelerar inversiones, obras públicas y contratación de trabajadores.

El anuncio se realizó desde el Palacio de La Moneda, en medio de un escenario de persistente desempleo que el propio mandatario reconoció durante su intervención. Según sostuvo, Chile enfrenta “un problema de desempleo estructural que se ha prolongado por demasiado tiempo, con una desocupación que suma 43 meses consecutivos sobre el 8% y que hoy está en 9,5%”.

Kast aseguró que el Ejecutivo ha trabajado desde el inicio de su administración para revertir este escenario y destacó que los inversionistas están regresando al país al encontrar “una casa ordenada”, particularmente en materia jurídica y de permisos sectoriales.

“Desde el primer día hemos trabajado para cambiar ese rumbo. Recuperar el empleo de manera sostenible exige que Chile vuelva a crecer, invertir y generar oportunidades. Por eso hemos avanzado en destrabar inversiones, recuperar competitividad y generar mayor certeza para quienes quieren invertir y crear empleo en nuestro país”, sostuvo el mandatario.

La presentación contó con la participación del biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; el titular del Trabajo, Tomás Rau; el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange; el de Vivienda, Iván Poduje; el de Economía, Daniel Mas; la ministra de Energía, Ximena Rincón; y la ministra de la Mujer, Judith Marín. En la actividad no estuvo presente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ejecutivo, el programa se estructura en cuatro ejes orientados a movilizar actividad económica y generar puestos de trabajo durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027.

El primero contempla acelerar la inversión pública y ejecutar obras de rápida implementación, adelantando proyectos de infraestructura, reconstrucción, vivienda y obras comunales. La medida busca generar actividad económica desde el cuarto trimestre de este año y aumentar la inversión física durante 2027.

En particular, se apunta a acelerar la ejecución presupuestaria de los ministerios de Obras Públicas y Vivienda. “Hemos solicitado a los respectivos ministerios completar el 100% de la ejecución de inversión vigente en presupuesto para el período septiembre-diciembre”, afirmó Kast.

El segundo eje está destinado a impulsar la contratación directa mediante una ampliación de los subsidios al empleo. Para ello, se combinarán los cupos existentes del programa Modo Empleo con nuevos recursos presupuestarios y criterios de focalización territorial y laboral.

Esta línea contempla destinar $91 mil millones distribuidos entre 2026 y 2027, con el objetivo de incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo.

El tercer componente busca recuperar la liquidez de empresas y proveedores mediante pagos pendientes del sistema de salud y el fortalecimiento de las garantías estatales del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape).

Para esta última medida se considera una capitalización de hasta $300 mil millones, con un apalancamiento de hasta 13,5 veces, lo que permitiría disponer de garantías por hasta $4,05 billones para créditos destinados a empresas.

El objetivo es facilitar el acceso al financiamiento y respaldar la capacidad de las compañías para mantener sus operaciones y generar nuevas contrataciones.

Finalmente, el cuarto eje contempla desplegar una política nacional con ejecución local y mecanismos de seguimiento, combinando grandes obras de infraestructura con proyectos comunales y trabajos de reconstrucción.

La selección de las iniciativas considerará criterios como los niveles de desempleo, los daños existentes en infraestructura, el grado de avance de los proyectos y la velocidad con que puedan traducirse en contrataciones. El programa también incorporará mecanismos de control y seguimiento de su ejecución.

Con estas cuatro líneas de acción, el Gobierno proyecta movilizar $1,3 billones y superar los 100 mil empleos entre este año y 2027, en un contexto en que la desocupación nacional alcanza el 9,5%.