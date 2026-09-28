Cristián Valdivieso y estancamiento de Kast en el 30%: “En materia económica, estamos retrocediendo”

El director de Criteria, Cristián Valdivieso, abordó el estancamiento del respaldo al Presidente José Antonio Kast en torno al 30% y sostuvo que la percepción sobre el desempeño económico del Gobierno se ha convertido en un factor central para explicar sus niveles de desaprobación. A su juicio, existe una sensación de retroceso que contrasta con las expectativas de una rápida reactivación tras la llegada de la actual administración.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el analista político y psicólogo examinó los resultados de la última encuesta Criteria, que situó la aprobación presidencial en un 31%, mientras que la desaprobación alcanzó el 58%.

Valdivieso planteó que, aunque la seguridad continúa siendo una preocupación relevante para la ciudadanía, actualmente es la situación económica la que tiene mayor incidencia en la evaluación del Ejecutivo.

“El juicio sobre el gobierno está, creo yo, hoy día, más marcado por lo económico que por los temas de seguridad. Porque, en materia de seguridad, la gente está viendo que estamos en un problema muy agudo, sin embargo, no ve que hay un reproceso respecto al gobierno anterior”, explicó.

La diferencia, según sostuvo, radica en que las expectativas económicas generadas por el Gobierno no se han traducido en mejoras percibidas por la población. “Pero en materia económica, la sensación es que estamos retrocediendo, ni siquiera manteniendo, y menos avanzando”, afirmó.

El director de Criteria recordó que una de las expectativas asociadas a la llegada de Kast a La Moneda era que la recuperación económica comenzara a materializarse rápidamente. Sin embargo, advirtió que los anuncios relacionados con la inversión no necesariamente se traducen en beneficios inmediatos para las personas.

“Y la promesa de este gobierno era que rápidamente esto se iba a materializar. Y por último, claro, se habla mucho de la inversión y de la cantidad de proyectos que están ahí en la lista de espera, por decirlo de alguna manera, en tramitación ambiental, pero la inversión es una cosa y el empleo es otra. Y lo que la gente clama es empleo y plata para el bolsillo”, señaló.

La última medición de Criteria también abordó otras dimensiones de la evaluación presidencial. Ante la pregunta sobre si algún otro candidato habría tenido un mejor desempeño que Kast en materia de seguridad, un 35% de los consultados mencionó a Evelyn Matthei, seguida por Jeannette Jara, con un 32%; Johannes Kaiser, con un 28%; y Franco Parisi, con un 19%.

Asimismo, respecto de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, un 42% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la decisión del Ejecutivo, mientras que el respaldo alcanzó un 37%.

En su análisis sobre las expectativas económicas, Valdivieso también apuntó a una sensación de frustración que, según indicó, se extiende más allá de la ciudadanía y alcanza a distintos sectores empresariales.

“Yo diría que de alguna manera hay una sensación, sobre todo en las medianas empresas, pero también en las más grandes, que esto se iba, comillas, a arreglar, a enrielar o a reactivar de manera mucho más rápida. Y esa desazón está impactando a distintos grupos”, sostuvo.

El analista planteó que parte del empresariado esperaba que el solo cambio de administración política generara condiciones suficientes para acelerar la inversión y la actividad económica, una expectativa que, a su juicio, no se ha materializado con la velocidad prevista.

“Yo creo que también, Mirna, grupos empresariales y cierta élite también se pasó o fantaseó con que esto iba a ser mucho más rápido, casi como por defecto, ¿ah? Como que venía un nuevo gobierno de derecha y, por lo tanto, la inversión iba a llegar a raudales y la economía se iba a reactivar casi como por efecto mágico, ¿te fijas? Y eso también ha generado cierta frustración”, afirmó.