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Feria Aparte Arte Contemporáneo CULTURA Crédito: Cedida

Feria Aparte Arte Contemporáneo

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Por: El Mostrador Cultura

El Mostrador Fuente Preferida

Feria Aparte Arte Contemporáneo

  • Ex Cervecería Ebner, Av. Independencia 565, comuna de Independencia.
  • Sábado 3 y domingo 4 de octubre.
  • Más información AQUÍ.

Feria Aparte 2026 reúne galerías y proyectos, ofreciendo una experiencia única en un edificio patrimonial donde convergen diversas miradas del arte contemporáneo.

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