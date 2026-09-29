CULTURA
Feria Aparte Arte Contemporáneo
Feria Aparte Arte Contemporáneo
- Ex Cervecería Ebner, Av. Independencia 565, comuna de Independencia.
- Sábado 3 y domingo 4 de octubre.
- Más información AQUÍ.
Feria Aparte 2026 reúne galerías y proyectos, ofreciendo una experiencia única en un edificio patrimonial donde convergen diversas miradas del arte contemporáneo.
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