Ciclo “Santiago no es Chile” en Teatro SIDARTE

Teatro SIDARTE, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Recoleta.



1, 2, 3, 8, 9 y 10 de octubre.

Durante octubre, Teatro SIDARTE, espacio perteneciente al Sindicato de Actrices, Actores y Trabajadores Teatrales de Chile, realizará su edición de “Santiago no es Chile”, iniciativa que abre su programación a creaciones desarrolladas fuera de la Región Metropolitana y busca generar condiciones concretas para que compañías, artistas y producciones regionales puedan circular y encontrarse con nuevos públicos en la capital.

El ciclo surge desde una convicción: la descentralización cultural también requiere circulación. Chile cuenta con escenas teatrales diversas, compañías, creadoras y creadores que desarrollan sus prácticas desde distintos territorios, pero persisten importantes brechas para que esas producciones puedan desplazarse entre regiones y acceder a espacios de exhibición, visibilidad y encuentro.

Desde su condición de espacio del Sindicato, Teatro SIDARTE busca asumir un papel activo frente a esa realidad, incorporando la descentralización como parte de su política de programación. “Santiago no es Chile” propone invertir, aunque sea momentáneamente, el recorrido habitual: abrir un escenario de la capital para que sean las regiones las que lleguen con sus lenguajes, experiencias, preguntas y maneras de hacer teatro.

La edición 2026 reúne dos producciones provenientes de Concepción y Valparaíso: El Mejor Truco de Magia Jamás Visto, de las compañías penquistas Frío Teatro y L’Aristotelia Chilensis, y El Juicio de la Democracia, del Colectivo Interdisciplinar Experiencia Humana de Valparaíso.

DESDE CONCEPCIÓN Y TRAS SU PASO POR AVIGNON: “EL MEJOR TRUCO DE MAGIA JAMÁS VISTO”

La programación abrirá con El Mejor Truco de Magia Jamás Visto, escrita y dirigida por Leyla Selman, reconocida como Mejor Dramaturga 2023 por el Círculo de Críticos de Arte. La obra se presentará los días jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de octubre, a las 19:30 horas.

El montaje llega a Santiago luego de realizar ocho funciones en el Festival Off Avignon 2026, en Francia, y de participar en el Festival Fío Fío de SIDARTE Biobío. Su llegada a Teatro SIDARTE permite continuar ese recorrido desde una perspectiva especialmente significativa para el ciclo: una creación desarrollada desde Concepción que, luego de circular internacionalmente, encuentra también un espacio de exhibición y encuentro con públicos en Santiago.

A través del humor y del juego participativo, la obra explora la memoria y el duelo a partir de Margarita, una mujer con una particular adicción a asistir a velorios que termina en una sesión de Alcohólicos Anónimos. La propuesta reúne a las compañías Frío Teatro y L’Aristotelia Chilensis, con las actuaciones de Evelyn Martínez, Cristóbal Troncoso, Mauricio Agüero y Sebastián Troncoso.

Coordenadas:

Compañías: Frío Teatro y L’Aristotelia Chilensis (Concepción, Región del Biobío)

Fechas: Jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026

Dramaturgia y dirección: Leyla Selman

Elenco: Evelyn Martínez, Cristóbal Troncoso, Mauricio Agüero y Sebastián Troncoso

Entradas: Modalidad “paga lo que puedas” ($4.000 – $6.000 – $8.000)

Lugar: Teatro SIDARTE (Santiago) Ernesto Pinto Lagarrigue #131, Recoleta.

Horario de funciones: 19:30 horas

https://ticketplus.cl/events/ el-mejor-truco-de-magia-jamas- visto-cia-frio-y-l- aristotelia-chilensis

DESDE VALPARAÍSO:

“EL JUICIO DE LA DEMOCRACIA”

La segunda parte del ciclo estará protagonizada por El Juicio de la Democracia, comedia negra participativa creada por el Colectivo Interdisciplinar Experiencia Humana, de Valparaíso, que se presentará los días jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de octubre, a las 19:30 horas.

Escrita y dirigida por Francisco Ruiz Yáñez, la obra construye un juicio ficticio en el que la Democracia ocupa el banquillo de los acusados, la Historia ejerce como fiscal y el Estado asume su defensa. El público participa de la ficción como el “Pueblo”, encargado de deliberar, votar y determinar el veredicto final de cada función.

Su llegada a Santiago marca el debut del colectivo en Teatro SIDARTE, luego de presentaciones en espacios como Sala UPLA y Mercado Puerto, y coincide con la celebración de sus cinco años de trayectoria artística.

La presencia de Experiencia Humana amplía además el sentido territorial de “Santiago no es Chile”: poner en relación escenas que habitualmente desarrollan sus trayectorias desde sus propios territorios y generar nuevas posibilidades de circulación, intercambio y encuentro entre artistas y públicos.

COORDENADAS

El Juicio de la Democracia

Compañía: Colectivo Interdisciplinar Experiencia Humana (Valparaíso, Región de Valparaíso)

Fechas: Jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2026

Horario: 19:30 horas

Dramaturgia y dirección: Francisco Ruiz Yáñez

Elenco: Katty López Soto, Martín Sánchez Maldonado, Sofía Lillo Miranda, Andrés Ulloa Radrigán y Luis A. Órdenes Medina

Entradas: Modalidad “paga lo que puedas” ($4.000 / $6.000 / $8.000)

Lugar: Teatro SIDARTE, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Recoleta, Santiago.

Entradas: https://ticketplus.cl/events/ el-juicio-de-la-democracia- colectivo-interdisciplinar- experiencia-humana

SANTIAGO NO ES CHILE: CIRCULAR PARA DESCENTRALIZAR

Con este ciclo, Teatro SIDARTE reafirma una línea programática orientada a ampliar la presencia de las escenas regionales en su cartelera y a fortalecer redes entre artistas, compañías, espacios y públicos de distintos territorios del país.

Como teatro perteneciente al Sindicato de Actrices, Actores y Trabajadores Teatrales de Chile, la iniciativa entiende la descentralización como una tarea que también debe involucrar a los espacios culturales de Santiago: abrir escenarios, generar intercambios y contribuir a que las obras puedan extender su vida más allá de sus territorios de origen.

Porque Santiago no es Chile, pero también porque el teatro chileno ocurre todos los días mucho más allá de Santiago.