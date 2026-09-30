Festival Poesía y Música PM#7

Centro Cultural de España y Aula Magna de Universidad de Santiago.



30 de septiembre a 3 de octubre.

Programación AQUÍ.

Una invitación a encontrarse con la poesía desde distintos lenguajes. Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2026, el Festival Poesía y Música PM#7 realizará su séptima edición en el Aula Magna de la Universidad de Santiago y el Centro Cultural de España, con una programación completamente gratuita que reunirá música, poesía, performance, artes sonoras y audiovisuales.

La apertura del programa principal, el 30 de septiembre, estará a cargo de la Orquesta Usach, que presentará Desolación, y La Bandera de Chile, basada en el libro de Elvira Hernández -Premio Nacional de Literatura 2024- con las voces de la Soprano Carolina Matus y el tenor José Quilapi.

La programación internacional estará encabezada por Liliana Felipe (Argentina-México), compositora, intérprete y actriz con más de 25 discos publicados, cuya obra cruza música, teatro, activismo y una mirada crítica sobre los temas sociales y políticos de América Latina; y Ricardo Aleixo (Brasil), poeta, artista sonoro y performer, autor de 25 libros y creador de una obra que explora las relaciones entre palabra, sonido, imagen y cuerpo. Juntos encabezarán uno de los momentos centrales del Festival PM#7, se trata de la jornada del 1 de octubre a las 18.30 hrs en el Aula Magna USACH, que combinará sus presentaciones escénicas y musicales, con las de María José Parga y Noctilucente (Paulina Moreno), artistas escénicas e investigadoras que exploran las relaciones entre voz, performance, sonoridad y ritualidad; Felipe Cussen, escritor, investigador y referente de la poesía experimental y sonora en Chile, cuyas obras combinan escritura conceptual, improvisación y música generativa; y Cristóbal Avendaño & Silvia Moreno, proyecto chileno-español junto a un ensamble de guitarras que desarrolla una propuesta de folk progresivo y poesía de fuerte sensibilidad lírica. La entradas gratuitas para esta jornada se pueden descargar en Portal Tickets

Junto a ellos, durante los días del Festival se presentarán otros invitados internacionales como el poeta sonoro Juan Angel Italiano y la cantautora Colomba Biasco (Uruguay), la artista sonora Lucia D’errico (Italia), el poeta sonoro Dirk Hülstrunk (Alemania) y la performer vocal Sarmen Almond (México).

Desde Chile también entrarán en escena la poesía, música y performance de Marcela Parra, Leonel Lienlaf, Danilo Dawson y el dúo conformado por Amanda Irarrázabal y Gonzalo Henríquez.

Otros proyectos seleccionados para las presentaciones en vivo son Proyecto Verba, integrado por Catalina Domínguez y Rodrigo Aros Gho, quienes proponen un cruce entre poesía, actuación y exploración sonora desde la experimentación escénica; Ninfa María, poeta, performer y creadora audiovisual cuyo trabajo fusiona poesía, música electrónica y videoarte; Rocío Godoy y Yair G. Szmulewicz, quienes articulan teatro, escritura y composición contemporánea en una creación que dialoga entre palabra, cuerpo y música; y Ashle Ozuljevic e Ignacio Viera, quienes presentan una propuesta interdisciplinaria que integra literatura, música electrónica y artes audiovisuales.

La programación completa con los horarios se puede revisar en Festival PM#7 — Programación