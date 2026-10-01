Director de orquesta Maximiano Valdés en Valdivia

Valdivia, Región de los Ríos.



Viernes 2 y sábado 3 de octubre.

Maximiano Valdés hará dos presentaciones consecutivas en Valdivia este fin de semana junto a la Orquesta de Cámara de Valdivia. La primera será el viernes 2 de octubre, a las 19:30 horas, en el Aula Magna de la UACh, como parte de la celebración por los 11 años de la Librería y Centro Cultural Río de Letras.

La visita continuará al día siguiente. El sábado 3, a la misma hora y en el mismo escenario, Valdés dirigirá el noveno programa de la temporada oficial de la OCV, en lo que será, según la agrupación, la primera vez que se pone al frente de una orquesta regional.

El director chileno ha encabezado agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la Orquesta de Euskadi, la Orquesta del Principado de Asturias, la Buffalo Philharmonic y la Orquesta del Teatro Municipal de Santiago. En ambas jornadas estará acompañado por el violinista chileno-alemán Manuel Druminski.

Para el concierto del sábado, Druminski será solista del Concierto para violín y orquesta en Sol menor de Max Bruch. El programa comenzará con A-Sar, del compositor chileno Pablo Aranda, y cerrará con la Sinfonía N.º 2 de Beethoven. La presentación tendrá además carácter In Memoriam, pues estará dedicada a Gabriel Valdés Subercaseaux, padre del director.

La presentación del viernes, en cambio, estará dedicada al aniversario de Río de Letras. En sus 11 años han pasado por esta librería autores como Hernán Rivera Letelier, José Maza, Alberto Fuguet, María José Ferrada, Leonel Lienlaf, Raúl Sohr y Ana María Machado. Durante ese tiempo Río de Letras ha mantenido sus cuentacuentos gratuitos de cada sábado para niños y niñas. Las invitaciones para esa jornada están disponibles en la propia librería.