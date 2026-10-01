Senador Celis (PPD) y reforma de seguridad: “El Gobierno ha apostado a fraccionar a la oposición”

La discusión por la agenda de seguridad abrió una nueva tensión entre el Gobierno y parte de la oposición, luego de que el comité de senadores integrado por el PS, PPD, Partido Liberal e independientes descartara sumarse a un acuerdo con el Ejecutivo en torno a la reforma impulsada por La Moneda.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, el senador por La Araucanía, vicepresidente del PPD y subjefe del comité PS-PPD-PL e independientes, Ricardo Celis, fijó como punto de partida para cualquier conversación el retiro del proyecto que actualmente impulsa el Gobierno.

“Nuestra exigencia primaria es que el gobierno retire ahora sin condiciones la reforma ACOT. Esa es nuestra primera línea de conversación”, sostuvo el parlamentario.

La postura profundiza las diferencias que ya habían surgido entre el Ejecutivo y ese sector de la oposición. Celis había señalado que no estaban disponibles para transformarse en quienes permitieran sacar adelante una iniciativa que cuestionan: “Nuestra exigencia hoy día es que el gobierno retire su proyecto (…) que está en el suelo, y que nosotros no pensamos ser los salvadores de ese mal proyecto”.

El senador PPD también cuestionó la estrategia que, a su juicio, está utilizando La Moneda para conseguir los respaldos necesarios para avanzar con la reforma, apuntando a una búsqueda individual de votos dentro de la oposición.

“El gobierno ha apostado fundamentalmente, ha tomado una decisión, esta es nuestra lectura. Ha tomado una decisión, su decisión es ir a fraccionar a la oposición. Y yo creo que ese camino es equívoco. Yo creo que el camino del gobierno no es ir a fraccionar la oposición”, afirmó.

Celis profundizó en su crítica y sostuvo que el Ejecutivo estaría buscando avanzar con apoyos particulares en lugar de alcanzar un entendimiento más amplio con los sectores opositores.

“Ir a que nosotros nos encontremos, nos agarremos a cabezazo, y peleemos entre nosotros, ¿cierto? Y el gobierno saca adelante, piquineando algunos votos, saca adelante su proyecto. Creo que un camino errado”, señaló.

En ese escenario, el parlamentario abordó también las actuaciones del senador PPD Pedro Araya en la Comisión de Constitución y marcó distancia respecto de las conversaciones que este ha sostenido en torno a la iniciativa.

Según Celis, las gestiones de Araya no representan una posición acordada por el comité ni por el conjunto de la oposición.

“Lo que ha hecho el senador Araya en la Comisión de Constitución es una cuestión que lo ha hecho a título personal, que no nos ha consultado al resto del comité, no ha consultado a la oposición, no ha recogido la opinión de la oposición, según señalan las senadoras que están en la Comisión de Constitución, que también son parte de la oposición”, aseguró.

Consultado directamente sobre si Araya se estaría prestando para la estrategia que atribuye al Gobierno de dividir a la oposición, Celis evitó plantearlo en esos términos, pero sostuvo que las actuaciones de su correligionario terminan contribuyendo a ella.

“No sé si… sí, o sea, en los hechos él colabora en esa actitud”, respondió.