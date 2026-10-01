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Trabajador fallece en accidente dentro de mina Radomiro Tomic de Calama PAÍS Portal Minero

Trabajador fallece en accidente dentro de mina Radomiro Tomic de Calama

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Sernageomin confirmó el fallecimiento del obrero, a la vez que Codelco suspendió inmediatamente todas las faenas en el sector donde el trabajador murió. Un sumario ya está en curso para determinar eventuales responsabilidades.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un trabajador murió este jueves 1 de octubre tras sufrir un accidente en la mina Radomiro Tomic de Codelco, en Calama. La víctima fue identificada como Waldo Castillo Barraza, de 49 años, mantenedor mecánico de la empresa Berliam, contratista de la división. El accidente ocurrió cerca de las 08:50, mientras realizaba labores de mantenimiento en el área de chancado y manejo de materiales. Codelco suspendió las actividades e inició una investigación. Es el segundo fallecimiento minero registrado en una semana.
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El Servicio Nacional de Geología y Minería confirmó un fatal accidente ocurrido durante la mañana de este jueves 1 de octubre en la mina Radomiro Tomic, perteneciente a Codelco, en la comuna de Calama.

La mina, a rajo abierto y de propiedad estatal, está ubicada a unos 300 kilómetros al noreste de Antofagasta, capital regional, y a unos 90 kilómetros de la cabecera comunal en la misma dirección.

La cuprífera indicó por medio de un comunicado que “con profundo pesar, informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero de labores Waldo Castillo Barraza (Q.E.P.D.), de 49 años, mantenedor mecánico de la empresa Berliam, que presta servicios a la División Radomiro Tomic”.

“De acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente ocurrió aproximadamente a las 08:50 horas, mientras el trabajador se encontraba desarrollando labores de mantenimiento en el sector de chancado y manejo de materiales”, añadieron.

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La división suspendió inmediatamente las actividades, se contactó con la familia del obrero fallecido y se dio aviso a las autoridades. Asimismo, se inició una investigación sumaria para entender las dinámicas del accidente.

Este accidente es el segundo en apenas una semana en una mina. El pasado 23 de septiembre, un obrero murió mientras realizaba mantenciones en un área del yacimiento de Minera Escondida, a unos 160 kilómetros al sureste de Antofagasta. En esa oportunidad, el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida confirmó que el fallecido era socio sindical.

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