Trabajador fallece en accidente dentro de mina Radomiro Tomic de Calama

El Servicio Nacional de Geología y Minería confirmó un fatal accidente ocurrido durante la mañana de este jueves 1 de octubre en la mina Radomiro Tomic, perteneciente a Codelco, en la comuna de Calama.

La mina, a rajo abierto y de propiedad estatal, está ubicada a unos 300 kilómetros al noreste de Antofagasta, capital regional, y a unos 90 kilómetros de la cabecera comunal en la misma dirección.

La cuprífera indicó por medio de un comunicado que “con profundo pesar, informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero de labores Waldo Castillo Barraza (Q.E.P.D.), de 49 años, mantenedor mecánico de la empresa Berliam, que presta servicios a la División Radomiro Tomic”.

“De acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente ocurrió aproximadamente a las 08:50 horas, mientras el trabajador se encontraba desarrollando labores de mantenimiento en el sector de chancado y manejo de materiales”, añadieron.

La división suspendió inmediatamente las actividades, se contactó con la familia del obrero fallecido y se dio aviso a las autoridades. Asimismo, se inició una investigación sumaria para entender las dinámicas del accidente.

Este accidente es el segundo en apenas una semana en una mina. El pasado 23 de septiembre, un obrero murió mientras realizaba mantenciones en un área del yacimiento de Minera Escondida, a unos 160 kilómetros al sureste de Antofagasta. En esa oportunidad, el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida confirmó que el fallecido era socio sindical.