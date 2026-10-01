Minería arrastra al Imacec: actividad cae 1% en agosto y suma dos meses consecutivos en rojo

La economía chilena volvió a registrar cifras negativas en agosto. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó 1,0% en comparación con el mismo mes de 2025, pese a que el período contó con un día hábil más que agosto del año pasado.

El resultado prolonga un débil desempeño de la actividad durante 2026. Agosto se convirtió en el segundo mes consecutivo con una contracción interanual, después de la caída de 1,5% registrada en julio. Más ampliamente, entre enero y agosto seis de los ocho meses terminaron con variaciones negativas respecto del mismo período del año anterior.

La cifra de agosto se ubicó, además, en la zona negativa del rango anticipado por los analistas, cuyas proyecciones iban desde un crecimiento de 0,5% hasta una contracción de 1,5%.

Las cifras desestacionalizadas tampoco mostraron una recuperación durante el mes. De acuerdo con la información preliminar del Banco Central, la actividad disminuyó 0,7% respecto de julio y registró una caída de 2,1% en doce meses.

El principal factor detrás del retroceso fue nuevamente la minería. El sector se contrajo 17,4% en comparación con agosto de 2025, explicado particularmente por la menor extracción de cobre.

El Banco Central atribuyó ese desempeño a menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas. En términos desestacionalizados, la caída de la minería también explicó que la producción de bienes disminuyera 2,9% frente al mes anterior.

El impacto se reflejó en el conjunto de la producción de bienes, que retrocedió 4,9% interanual. El resultado contrastó con el denominado resto de bienes, que creció 4,9%, principalmente por el mayor valor agregado de la generación eléctrica ante una mayor disponibilidad de agua.

La industria, en tanto, prácticamente se mantuvo sin variaciones, con un crecimiento anual de apenas 0,3%. El aumento en la elaboración de productos químicos y pesqueros fue compensado por una menor producción de celulosa y productos de papel.

Fuera de la minería, las cifras mostraron un escenario diferente. El Imacec no minero creció 1,4% respecto de agosto de 2025 y, en términos desestacionalizados, aumentó 0,7% frente al mes anterior y 0,2% en doce meses.

El comercio anotó una expansión anual de 2,2%, impulsada por las actividades automotoras y minoristas. En el primer caso incidieron las mayores ventas de vehículos, mientras que en el segundo destacaron los almacenes de comestibles, establecimientos especializados de vestuario y las ventas realizadas mediante plataformas online.

El comercio mayorista, en cambio, no presentó variaciones interanuales: el incremento de las ventas de alimentos fue compensado por retrocesos en combustibles y materiales de construcción. En términos desestacionalizados, el comercio total creció 0,4% respecto de julio.

Los servicios también se mantuvieron en terreno positivo, aunque con un crecimiento anual de 0,8%. El resultado estuvo determinado principalmente por los servicios personales y, en particular, por las actividades de salud. Restaurantes y hoteles, por el contrario, registraron una disminución.

Respecto del mes anterior, los servicios aumentaron 0,6% una vez descontados los efectos estacionales, nuevamente impulsados por los servicios personales.

Los avances del comercio, los servicios y el resto de bienes, sin embargo, solo compensaron parcialmente el retroceso de la minería y no fueron suficientes para impedir una nueva contracción del indicador agregado.

El resultado del Imacec se conoce después de que las cifras sectoriales del Instituto Nacional de Estadísticas ya mostraran retrocesos en áreas relevantes de la producción. El Índice de Producción Industrial cayó 5,7% interanual, mientras la producción minera disminuyó 11,7% y la manufacturera retrocedió 2,6%.

En conversación con BioBioChile, el economista del OCEC-UDP Juan Ortiz había proyectado una caída del Imacec cercana al 1,2%, identificando precisamente a la minería como el principal factor detrás del resultado esperado.

Javier Mella, académico de la Universidad de los Andes, también había advertido que las cifras sectoriales daban cuenta de una economía débil, en un escenario en que la tasa de desempleo alcanzó el 9,6%.

El desempeño de agosto se produce, además, en medio de un ajuste de las perspectivas para el conjunto de 2026. Según recordó Ortiz, a fines de 2025 el Banco Central contemplaba para este año una expansión de entre 2% y 3%, mientras actualmente proyecta un crecimiento de 0,5%.

Así, aunque la caída de agosto estuvo fuertemente determinada por el desempeño extraordinariamente negativo de la minería y la actividad no minera mantuvo cifras positivas, los datos del mes volvieron a mostrar un retroceso tanto frente al año anterior como respecto de julio, en un año que hasta agosto acumula más meses con contracciones interanuales que con expansiones.