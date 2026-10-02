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Festival de Danza Contemporánea en la Araucanía CULTURA Crédito: IG de Magma

Festival de Danza Contemporánea en la Araucanía

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Por: El Mostrador Cultura

El Mostrador Fuente Preferida

Festival de Danza Contemporánea en la Araucanía

  • Región de La Araucanía.
  • Mes de octubre.
  • Gratis.
  • Más información AQUÍ.

La 6ª versión de MAGMA Festival de Danza Contemporánea durante octubre de 2026 recorrerá la región de La Araucanía, específicamente Temuco, Carahue, Angol, Lautaro, Curarrehue, Villarrica y Melipeuco.

Bajo la curaduría Cuerpo Vibrátil, esta nueva edición reúne exhibición de obras de danza contemporánea, videodanza internacional, clases magistrales, capacitaciones para artistas escénicos y talleres comunitarios, generando espacios de encuentro, formación, creación y participación en distintos territorios de La Araucanía.

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