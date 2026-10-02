Festival de Danza Contemporánea en la Araucanía

Región de La Araucanía.



Mes de octubre.

Gratis.

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La 6ª versión de MAGMA Festival de Danza Contemporánea durante octubre de 2026 recorrerá la región de La Araucanía, específicamente Temuco, Carahue, Angol, Lautaro, Curarrehue, Villarrica y Melipeuco.

Bajo la curaduría Cuerpo Vibrátil, esta nueva edición reúne exhibición de obras de danza contemporánea, videodanza internacional, clases magistrales, capacitaciones para artistas escénicos y talleres comunitarios, generando espacios de encuentro, formación, creación y participación en distintos territorios de La Araucanía.