Festival de Danza Contemporánea en la Araucanía
Festival de Danza Contemporánea en la Araucanía
- Región de La Araucanía.
- Mes de octubre.
- Gratis.
- Más información AQUÍ.
La 6ª versión de MAGMA Festival de Danza Contemporánea durante octubre de 2026 recorrerá la región de La Araucanía, específicamente Temuco, Carahue, Angol, Lautaro, Curarrehue, Villarrica y Melipeuco.
Bajo la curaduría Cuerpo Vibrátil, esta nueva edición reúne exhibición de obras de danza contemporánea, videodanza internacional, clases magistrales, capacitaciones para artistas escénicos y talleres comunitarios, generando espacios de encuentro, formación, creación y participación en distintos territorios de La Araucanía.
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