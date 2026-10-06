Lanzamiento del disco “Obreros, los antiguos” de Nano Acevedo

Diagonal Pedro Aguirre Cerda, Concepción.



Miércoles 7 de octubre – 19:30 horas.

El disco estará a la venta en la puerta de la sala el día del lanzamiento y su compra equivaldrá a la adquisición de dos entradas.

El miércoles 7 de octubre se realizará el lanzamiento de “Obreros, los antiguos”, obra de Nano Acevedo que, a cinco décadas de su creación original, vuelve a cobrar vida en un disco que entrelaza poesía, relatos y música para recuperar parte de la historia de los trabajadores chilenos de mediados del siglo pasado. El proyecto es financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, en la Línea de Registro Fonográfico.

En esta obra confluyen dos figuras centrales ligadas a la cultura popular y de raíz de Chile. La primera, su autor y compositor, Nano Acevedo, quien ha dedicado más de 60 años de su vida a la creación de canciones y textos que reflejan los aspectos más identitarios de nuestra cultura.

La segunda, el Obrero, representante de la clase trabajadora, cuna histórica de expresiones poéticas y musicales surgidas a partir de las reivindicaciones de los derechos laborales, desde finales del siglo XIX hasta su presencia en el actual mercado laboral.

La relevancia de este disco, que integra poesía y música propias de nuestra raíz cultural, y por tanto porta un sello patrimonial, radica en su propósito de poner en valor la memoria de la clase obrera y sensibilizar a las nuevas generaciones de trabajadores y obreros respecto de las complejas condiciones que debieron sortear sus antecesores y su reflejo en las actuales problemáticas que los aquejan.

En siete temas –obertura, cantos y relatos–, se describen literaria y sonoramente las vicisitudes, luchas y esperanzas de los obreros del siglo pasado. Para Nano Acevedo, autor de la obra y Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2016: “‘Obreros, los antiguos’ rescata trozos de la historia de los trabajadores chilenos en los años 50. Pone sobre la mesa la fortaleza de los obreros en medio de un clima y de una situación laboral muy difícil. Muestra a través de relatos y canciones ese camino de luces y sombras, esa epopeya de los trabajadores chilenos por lograr mejores salarios y calidad de vida”.

La dirección musical y los arreglos estuvieron a cargo de Mario Reyes, quien describe así el proceso de transformación de la obra:

“Esta obra de Nano Acevedo llegó primero a mis manos como un murmullo escrito en las páginas del libro ‘60 años de canciones y rebeldías’, pero las palabras reclamaban aire. Nano me encomendó la hermosa misión de vestirla con mis arreglos, y lo que siguió fue un rito de complicidad; nos congregamos en torno al aliento de una guitarra para desenterrar sus líneas melódicas y tejer, nota a nota, las texturas que hoy empapan la obra. Fue un proceso de retiro musical íntimo y profundo. De un lado, la poesía punzante y la memoria viva de Nano; del otro, las armonías, matices y colores que brotaron como una revelación. Entre la búsqueda, el ensayo y el registro en el estudio, la canción fue tomando cuerpo hasta florecer en esta grabación. Hoy sale a la luz con nuevos bríos: una oda sentida, luminosa y combativa a nuestros obreros, a sus luchas incansables de ayer que siguen siendo tan vigentes como necesarias hoy”.

La obra contempla una obertura a cargo de Mario Reyes, Mauricio Mascaró y Marcelo Concha, con la participación de vientos andinos, violoncello, bajo, guitarra, tiple y percusión. A ella se suman los distintos relatos y canciones que conforman este recorrido por las condiciones de vida del obrero antiguo: “Cómo va el martillo” (Rin), interpretada por Julio Serey; “El ladrillo una naranja” (Rin), por Roberto Cortés y Mario Reyes; “Yo te encontré” (Vidala), por Julio Serey; “Surge la morena” (Balada), por María Eugenia Zúñiga; y “Toma el manto de tu hijo” (Balada) / “Lucha por los de antes” (Balada), interpretadas por Julio Serey. El cierre corresponde a “Vamos a seguir excavando” (Marcha), con la participación de María Eugenia Zúñiga, Roberto Cortés, Rodrigo Yáñez y Mario Reyes. Los relatos estuvieron a cargo de Juan Rojas, Miguel Davagnino, Berta Santelices y Nano Acevedo.

El panel del lanzamiento estará integrado por el comunicador, creador y conductor del programa “Nuestro Canto”, Miguel Davagnino; el periodista especializado en música David Ponce; y la cantante y académica María Eugenia Zúñiga. La conducción estará a cargo de Nano Acevedo.

El evento, en el que Julio Serey y María Eugenia Zúñiga interpretarán algunos temas de la obra, se realizará el miércoles 7 de octubre, a las 19:30 horas, en la Sala SCD Egaña, ubicada en Avenida Larraín 5862, cuarto piso. El disco —cuya dirección de arte y diseño estuvo a cargo de David Araya— estará a la venta en la puerta de la sala el día del lanzamiento, y su compra equivaldrá a la adquisición de dos entradas.