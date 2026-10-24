Primer Encuentro de Artes Escénicas y Comunidades de los Pueblos Originarios en Chile

Santiago de Chile.



24 al 30 de octubre.

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Teatro mapuche para las infancias, danza contemporánea, performance, dramaturgia y encuentros en torno a la creación indígena darán forma a TRAWÜN, Primer Encuentro de Artes Escénicas y Comunidades de los Pueblos Originarios en Chile, que se realizará del 24 al 30 de octubre en la Ruka del Parque O’Higgins, en Santiago, y el Centro Ceremonial Mahuidache, en El Bosque, además de una actividad online.

Organizada por Fundación Colectivo Epew y el Centro Chile del Instituto Internacional del Teatro (ITI), la iniciativa busca reunir a artistas de distintas disciplinas, generaciones y territorios, visibilizar sus prácticas y generar nuevas redes de colaboración.

El encuentro contempla actividades con la participación de Elisa Avendaño Curaqueo, Roberto Cayuqueo, Rallen Montenegro, Cristian Waman, Noelia Coñuenao y Natalia García-Huidobro, entre otros exponentes de las artes escénicas y la cultura de los pueblos originarios. Su programación abordará desde la transmisión de saberes y la creación para las infancias hasta las relaciones entre identidad, cuerpo, memoria y lenguajes contemporáneos.

A diferencia de un festival dedicado exclusivamente a la exhibición de espectáculos, TRAWÜN busca abrir un espacio de reflexión sobre las condiciones en que se desarrollan las artes escénicas indígenas en Chile. La propuesta incorpora, además, un catastro nacional pionerodestinado a conocer quiénes son sus creadores, dónde trabajan y cuáles son las principales dificultades que enfrentan para sostener y proyectar sus trayectorias.

“La importancia de este catastro tiene dos sentidos. Primero, su carácter inédito: no sabemos cuántos artistas indígenas trabajan actualmente en las artes escénicas. También permitirá conocer el estado de sus creaciones y la representación de las primeras naciones en los distintos territorios”, explica Roberto Cayuqueo, director de Colectivo Epew, presidente de ITI Chile y miembro del Consejo Ejecutivo de ITI UNESCO.

Teatro mapuche para las infancias y nuevas miradas sobre la danza



La programación comenzará el sábado 24 de octubre, a las 9 h, en la Ruka del Parque O’Higgins, con un llellipun o ceremonia de rogativa mapuche, seguido a las 10:00 horas por la performance Curiche. Ese mismo día, entre las 15 y las 19 h, el Centro Ceremonial Mahuidache de El Bosque acogerá una jornada dedicada a infancia y teatro mapuche, que incluirá el cuentacuentos Llanka y el inicio de las estrellas y la presentación de Pewü, tiempo de brotes, de Rayen Alcapan, además de un conversatorio sobre creación escénica y nuevas generaciones, moderado por Antonia Huentecura.

El domingo 25 de octubre, entre las 11 y las 13 h, la Ruka del Parque O’Higgins será escenario del conversatorio Nutram: Danza y Performance Contemporáneas Mapuche, que reunirá a Kimvn, Eduardo Luna, Cristian Waman, Noelia Coñuenao y Elisa Avendaño, con la moderación de Natalia García-Huidobro. La actividad propone un diálogo sobre los cruces entre las prácticas culturales mapuche y los lenguajes escénicos actuales, abordando las distintas maneras en que la danza y la performance pueden expresar experiencias de identidad, memoria y pertenencia territorial.

La reflexión continuará el lunes 26 de octubre, de 18 a 19.30 h, con el conversatorio Perspectivas de la Escena desde los Pueblos Originarios, que contará con la participación de Nato, Rayen Morales y Nancy Piñones, bajo la moderación de David Arancibia, también en la Ruka del Parque O’Higgins.

Dramaturgia y actuación para ampliar el intercambio



La formación será otro de los componentes del encuentro. El miércoles 28 de octubre, entre las 19 y las 21 h, Roberto Cayuqueo realizará una masterclass online de escritura y dramaturgia, que será transmitida a través de YouTube.

El jueves 29 de octubre, de 18 a 19.30 h, la actriz mapuche Rallen Montenegro, vicepresidenta de Fundación Colectivo Epew, encabezará un taller de teatro en la Ruka del Parque O’Higgins. Para la intérprete, uno de los principales valores de TRAWÜN radica precisamente en la posibilidad de establecer vínculos entre artistas que trabajan desde diferentes prácticas y contextos. “Este encuentro reúne distintas disciplinas, desde la performance hasta la danza y el teatro, pero sobre todo es un espacio para encontrarnos. Nace desde un colectivo mapuche, aunque está pensado transversalmente, para que podamos conversar y compartir nuestras experiencias”, señala.

La combinación de actividades presenciales y virtuales busca facilitar la participación de creadores que viven fuera de Santiago o que no pueden trasladarse a las distintas jornadas. “Para quienes no pueden asistir físicamente, pero están interesados en participar, es muy importante completar el formulario del catastro. También tendremos instancias online, de manera que puedan ser parte de este proceso desde sus territorios”, agrega.

El viernes 30 de octubre, la Ruka del Parque O’Higgins acogerá la jornada de cierre, con un reconocimiento público a artistas escénicos de pueblos originarios con trayectoria, instancia que busca destacar a quienes han contribuido al desarrollo, la transmisión y la renovación de estas expresiones culturales.

Un primer catastro nacional



Uno de los principales desafíos de TRAWÜN será comenzar a responder preguntas sobre una realidad artística que hasta ahora no cuenta con un levantamiento nacional sistemático: ¿cuántos artistas escénicos pertenecientes a pueblos originarios trabajan en Chile?, ¿en qué territorios desarrollan sus creaciones?, ¿cómo aprendieron sus oficios y cuáles son las dificultades que enfrentan para acceder a financiamiento, formación, espacios de presentación y circulación?

El Primer Catastro Nacional de Artistas Escénicos de Pueblos Originarios, cuya convocatoria estará abierta hasta el 8 de noviembre, busca reunir antecedentes de creadores vinculados al teatro, danza, performance, narración oral, epew y otras prácticas escénicas, considerando su pertenencia a distintos pueblos, territorios y trayectorias. Más que elaborar una lista de contactos, el propósito es construir una base de información que permita caracterizar al sector, reconocer sus necesidades y generar futuras iniciativas de encuentro, formación y circulación.

“Esta primera fotografía nos permitirá saber cuántos somos y dónde estamos, pero también identificar nuestras principales necesidades. No se trata solamente de recursos económicos, sino también de visibilidad, espacios de creación e intercambio entre artistas”, sostiene Cayuqueo. El llamado está dirigido especialmente a artistas que desarrollan su trabajo fuera de los circuitos culturales tradicionales y en regiones distintas de la Metropolitana, de modo que el registro pueda dar cuenta de la diversidad de experiencias y prácticas existentes en el país.

De Wallmapu a una red nacional e internacional



TRAWÜN recoge la experiencia de Fundación Colectivo Epew, organización nacida en 2015 en Wallmapu, que durante una década ha desarrollado proyectos vinculados con las artes, la educación intercultural, la investigación y las culturas de pueblos originarios.

Su trayectoria incluye la Escuela de Tayül, realizada junto a la Fundación Elisa Avendaño Curaqueo, y la circulación de Epew: El Zorro junto al Cóndor / Ngürü engu Mañke por cinco escuelas rurales de La Araucanía. Su trabajo también ha tenido proyección internacional, con actividades académicas en la Academia de Teatro de Shanghái y presentaciones de Fillke Pewma en Países Bajos y Barcelona.

Desde esa experiencia, la fundación busca contribuir a una articulación de alcance nacional a través del Centro Chile del Instituto Internacional del Teatro, organismo que forma parte de una red internacional de intercambio y cooperación escénica.

El encuentro concluirá con un registro audiovisual y una memoria de sus actividades, junto con los antecedentes recopilados mediante el catastro. Ambos componentes permitirán proyectar nuevas acciones y ampliar la participación de artistas de diferentes regiones en futuras versiones.

De esta manera, TRAWÜN aspira a convertirse en un punto de partida para reconocer, conectar y fortalecer las artes escénicas de los pueblos originarios en Chile, desde la diversidad de sus lenguajes y territorios.

www.colectivoepew.cl

COORDENADAS TRAWÜN

Primer Encuentro de Artes Escénicas y Comunidades de los Pueblos Originarios en Chile

Sábado 24 de octubre

09 h — Llellipun, Ruka del Parque O’Higgins, Santiago.

10 h — Performance Curiche, Ruka del Parque O’Higgins.

15 a 19 h — Infancia y Teatro Mapuche, Centro Ceremonial Mahuidache, El Bosque. Incluye Llanka y el inicio de las estrellas, Pewü, tiempo de brotes y conversatorio.

Domingo 25 de octubre

11 a 13 h — Conversatorio Nutram: Danza y Performance Contemporáneas Mapuche. Ruka del Parque O’Higgins.

Lunes 26 de octubre

18 a 19.30 h — Conversatorio Perspectivas de la Escena desde los Pueblos Originarios. Ruka del Parque O’Higgins.

Miércoles 28 de octubre

19 a 21 h — Masterclass online de escritura y dramaturgia con Roberto Cayuqueo. YouTube.

Jueves 29 de octubre

18 a 19.30 h — Taller de teatro con Rallen Montenegro. Ruka del Parque O’Higgins.

Viernes 30 de octubre

19 a 21 h — Reconocimiento a artistas escénicos de pueblos originarios y cierre de TRAWÜN. Ruka del Parque O’Higgins.

CATASTRO NACIONAL

Formulario Convocatoria abierta hasta el 8 de noviembre de 2026.

SOBRE FUNDACIÓN COLECTIVO EPEW

Fundación Colectivo Epew es una organización sin fines de lucro nacida en 2015 en Wallmapu, integrada por profesionales de las artes, la cultura, la educación y las ciencias sociales. Su trabajo articula creación artística, formación, investigación e intercambio intercultural, con especial énfasis en las culturas de pueblos originarios y primeras naciones, los derechos humanos y de la naturaleza, y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.