Festival Patagonia en Frutillar

Teatro del Lago, Av. Philippi 1000, Frutillar.



Mes de noviembre.

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La música, la danza y el movimiento se encontrarán en una nueva edición del Festival Patagonia 2026, que durante noviembre transformará a Teatro del Lago en un espacio de encuentro entre destacados artistas internacionales y jóvenes talentos del sur de Chile. La programación tendrá como protagonistas a la trompetista francesa Lucienne Renaudin Vary y al acordeonista Félicien Brut, junto a Alquimia, una creación coreográfica del programa Puedes Bailar, desarrollada bajo la dirección artística del reconocido coreógrafo argentino Alejandro Cervera.

Bajo el concepto de la cimática, disciplina que explora cómo el sonido y las vibraciones generan formas y patrones en la materia, el festival invita a descubrir la capacidad de las artes para conectar el movimiento, la naturaleza y las emociones. Una propuesta que tendrá como escenario el entorno del lago Llanquihue y que se extenderá más allá de Frutillar con una presentación musical al aire libre en Puerto Octay.

Un encuentro musical que recorrerá la tradición europea

Como parte de la programación, el sábado 14 de noviembre, a las 19:00 horas, el Espacio Tronador de Teatro del Lago será escenario de un encuentro musical protagonizado por la trompetista francesa Lucienne Renaudin Vary y el acordeonista Félicien Brut, quienes llegarán a Frutillar para presentar el concierto principal del Festival Patagonia 2026.

La presentación marcará el debut en Chile de una de las intérpretes más destacadas de su generación, cuya versatilidad le ha permitido desarrollar una trayectoria que reúne la precisión de la música clásica con la libertad expresiva del jazz. Junto a Brut, ofrecerá The Perfect Match, una propuesta que explora las distintas expresiones del amor a través de composiciones y arreglos que conectan épocas, estilos y tradiciones musicales.

Con 27 años, Lucienne Renaudin Vary ha construido una sólida carrera internacional. En 2016 fue reconocida como Artista Revelación en los premios franceses Victoires de la Musique Classique y, posteriormente, obtuvo el galardón a Instrumentista del Año en los Opus Klassik 2025.

Por su parte, Félicien Brut se ha consolidado como una de las figuras más innovadoras del acordeón contemporáneo. Originario de Auvernia, Francia, inició su formación musical vinculado al musette, género popular profundamente arraigado en la tradición francesa.

Alquimia: la naturaleza se transforma en movimiento

Además, el próximo 7 de de noviembre, a las 19:00 horas, el Espacio Tronador recibirá Alquimia, la obra que marcará el cierre de la edición 2026 de Puedes Bailar, programa educativo de Fundación Teatro del Lago y Fundación Mustakis que, desde hace 14 años, promueve el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través de la danza contemporánea. Bajo el concepto “Somos naturaleza”, la obra propone un recorrido por cuatro elementos esenciales: agua, tierra, fuego y aire.

“Alquimia refleja el recorrido de PUEDES BAILAR, un programa histórico que hoy vive una hermosa adolescencia: ha sabido evolucionar, echar raíces y construir comunidad.

Su mayor valor está en haberse sostenido en el tiempo, creando vínculos profundos entre el Teatro, el territorio y, sobre todo, entre sus participantes. Un proceso de largo aliento que acompaña el crecimiento de niños, niñas y jóvenes, y que demuestra que la educación artística necesita tiempo, continuidad y espacios donde crecer juntos”, mencionó Rita Rossi, Directora de Educación de Teatro del Lago.

La música también llega a Puerto Octay

Como parte de las actividades, el viernes 13 de noviembre, desde las 18:00 horas, los Galpones de Puerto Octay serán escenario de un concierto al aire libre que contará con invitados sorpresa. La iniciativa permitirá llevar la música a un entorno distinto al escenario tradicional, sumando una instancia de encuentro en torno a las artes y la comunidad.