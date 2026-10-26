Muestra “Mi amor ahora vive en el silencio” de Arturo Duclos en Vitacura

Galería O, Las Cujas, Vitacura.



5 de noviembre al 6 de diciembre.

Atención agendando cita previa en el whatsapp +56 9 8471 3558.

Una nueva exposición del artista nacional Arturo Duclos se inaugura en noviembre en Vitacura. La muestra titulada “Mi amor ahora vive en el silencio”, constituye un reciente trabajo del artista.

La inauguración se realizará el miércoles 4 de noviembre a las 19:30 hrs. con inscripción en el mismo teléfono.

La exposición Mi amor ahora vive en el silencio, reúne 24 pinturas producidas en 2026. Una exposición muy íntima y reflexiva que indaga desde el tradicional lenguaje de Arturo Duclos sobre imaginarios nostálgicos y producciones textuales del artista y de otros autores contenidas en las obras.

En este gran juego de citas del artista, desfilan referencias del romanticismo desde Goethe a Shelley, de Ruckert a Laurie Anderson, dando cuenta de un repertorio de recuerdos y temores de la infancia, alusiones a la naturaleza, los afectos y a la profundidad conmovedora que nos sugiere el artista sobre la caducidad de la materia, en sus numerosas apariciones de flores y elementos pertenecientes al mundo vegetal y animal, partes del cuerpo humano y otros elementos perecibles.

Para esta nueva producción, el artista organiza una hermosa reflexión en torno a lo sublime, en un tono que Duclos acostumbra a trabajar con naturalidad. Con la propuesta, Mi amor ahora vive en el silencio, invita en estos tiempos confusos a tener presente el valor de lo afectivo como motor de atención, para movilizarnos hacia nuestro interior, el que está constantemente desplazado y amenazado por el deseo puesto en el consumo, en el volcamiento hacia el exterior, que no nos permite recogernos en nosotros mismos y nos obliga a llenar ese vacío solo de exterioridad superflua, aumentando el sentimiento de soledad y de ocultamiento afectivo.

Como siempre, estas obras de Duclos están construidas con abundantes capas que permiten abordar sus pinturas, en múltiples planos de lectura, que entregan al espectador herramientas interpretativas y poéticas para poder transitar en los profundos arcanos de la imaginación.

Esta veintena de obras esta compuesta por 22 pinturas en acrílico de formato medio, 11 de ellas circulares y 11 rectangulares, además de dos obras de formato mayor.