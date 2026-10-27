Encuentro “Nanotecnología: soluciones para la industria del siglo XXI”

Centro de Conferencias SOFOFA, Av. Andrés Bello 2777, Las Condes.



Viernes 30 de octubre – 09:00 horas

Inscripciones AQUÍ.

La nanotecnología está dejando de ser exclusiva de los laboratorios para incorporarse progresiva y activamente a procesos, productos y soluciones en distintos sectores productivos. Con el objetivo de acercar estas capacidades a las empresas, el Centro de Nanociencia y Nanotecnología, CEDENNA, OTIC SOFOFA y Abra Laboratorio de Aprendizaje realizarán el este viernes 30 de octubre, en Santiago, el encuentro “Nanotecnología: soluciones para la industria del siglo XXI”.

La actividad -gratuita y que se desarrollará desde las 9:00 horas en el Centro de Conferencias SOFOFA, en Las Condes- estará dirigida a representantes de empresas, profesionales de innovación, I+D, sostenibilidad, operaciones, calidad y asuntos regulatorios.

La directora de CEDENNA y decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales, Dora Altbir (Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019), destaca que uno de los principales objetivos del encuentro es mostrar que la nanotecnología ya cuenta con aplicaciones capaces de responder a necesidades concretas de la industria.

“Cuando hablamos de nanotecnología, muchas veces se piensa en algo lejano o exclusivamente asociado a investigación avanzada. Pero, hoy existen múltiples desarrollos que contribuyen a resolver problemas muy concretos en sectores como minería, agricultura, alimentos, salud o construcción. Lo que queremos es que las empresas conozcan estas capacidades y puedan visualizar dónde la nanotecnología puede aportar valor a sus propios desafíos”, señaló.

En ese contexto, la directora de desarrollo de Futuro del Trabajo SOFOFA Capital Humano, María Teresa Meneses, recalcó que este tipo de encuentros como una instancia para abrir la conversación: “Hoy las empresas tienen acceso a más oportunidades de innovación de las que muchas veces logran identificar. En ese sentido, la investigación de CEDENNA en nanotecnología es clave, porque permite ampliar la mirada y descubrir nuevas posibilidades de desarrollo. Desde Futuro del Trabajo SOFOFA Capital Humano, nos interesa contribuir a este acercamiento, conectando estos avances con el mundo empresarial y ayudando a las organizaciones a prepararse para los desafíos y oportunidades que vienen”.

La jornada contempla cuatro presentaciones. Altbir abrirá con una introducción a las propiedades que adquieren los materiales a escala nanométrica y sus aplicaciones en minería, incluyendo el desarrollo de sensores y tecnologías destinadas a mejorar el monitoreo y la eficiencia de procesos industriales.

Luego, Rafael Freire -investigador CEDENNA y de la Universidad Central- presentará aplicaciones para el sector agropecuario y alimentario, entre ellas nanosensores para detección de residuos de productos fitosanitarios, monitoreo e inocuidad alimentaria y nuevas tecnologías orientadas a una producción más eficiente y sustentable.

En el ámbito de la salud, el neurólogo e investigador de CEDENNA Pedro Chaná (además director de CETRAM y académico de la Universidad de Santiago) abordará el uso de la nanotecnología en biosensores, diagnóstico temprano, biomarcadores y nuevas herramientas terapéuticas.

El programa cerrará con el investigador CEDENNA y de la Universidad Diego Portales Manuel Gacitúa, quien se referirá a nanoseguridad y desarrollo responsable, un ámbito que cobra creciente importancia a medida que aumenta la incorporación de nanomateriales en productos y procesos.

Tras las presentaciones y panel de conversación, se realizará una muestra tecnológica para facilitar el contacto directo entre investigadores y empresas. Se presentarán, entre otras cosas, un sistema de sensores para detectar elementos ‘inchancables’ en minería; un sensor para la detección in situ de fungicidas; y un hormigón nanotecnológico, investigación liderada por el científico de CEDENNA Roberto Lavín.

“La transferencia tecnológica comienza muchas veces con una conversación: una empresa que tiene un problema y un equipo científico que puede abordarlo desde una perspectiva diferente. Queremos generar justamente ese encuentro, porque Chile tiene capacidades científicas importantes y necesitamos conectarlas cada vez más con las necesidades de su sector productivo”, señala Altbir.