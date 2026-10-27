Fiscalía impidió fuga de socio chino de Vinko Fodich y evitó transferencias por más de $500 millones

El pasado cuatro de septiembre, Tao Jiang, socio del exfiscal Vinko Fodich en la trama de la casa de cambios E-Panda Financiero, intentó huir de Chile por el aeropuerto de Santiago.

Su escape del país respondía a la necesidad de Tao de evitar la investigación que la Fiscalía Supraterritorial inició contra él, Fodich y Luis Muñoz, condenado por lavado de activos a favor de una mafia colombiana.

El chino, sin embargo, no pudo fugarse gracias a la interceptación de su teléfono, lo que le ubicó. Aunque no se le detuvo, se dictó el arraigo nacional y se allanaron dos teléfonos que traía consigo. Al mismo tiempo, se allanó su casa en Colina, donde se incautaron documentos y elementos tecnológicos.

Las pericias determinaron que Tao ordenó el movimiento de 625 mil dólares, más de 572 millones de pesos, desde la empresa Inversiones y Rentas Efesis a cuatro empresas chinas. El tribunal encargado, para mala fortuna del criminal, terminó reteniendo el dinero por 200 días mientras se determina su origen.

Las mismas pericias determinaron que “Fernando”, nombre hispánico de Tao, operaba con empresas de inversión. Asiática Latina Inversiones Financieras SpA, Luna Estrella SpA y Star de Asia SpA sumaron operaciones por más de 208 mil millones de pesos desde 2024 en adelante, indicó el dueño de Efesis, Luis Alberto Mislej, al jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana.

Mislej dijo en su declaración que estas empresas pidieron antes del 27 de agosto “una serie de operaciones que implicaban transferencias de dólares al extranjero. Hasta esa fecha, no se tenía conocimiento de la noticia publicada en diversos medios periodísticos respecto de Tao Jiang” y su participación en dichas sociedades. Cuando inquirió en más información, Mislej auditó y paralizó la solicitud de Tao, dijo en septiembre pasado.

“Fernando” vive en Chile desde hace más de diez años, pero jamás ha hecho trámites para iniciar actividades como persona natural ante Impuestos Internos. Esa situación no le ha impedido participar en sociedades, como Inversiones e Importadora y Exportadora Baccarat, junto a su compatriota y colega del crimen Honzhi Huang.

Huang no es nombre desconocido en el mundo de las pesquisas sobre mafias chinas. Su nombre figura como representante de Sinoconta, empresa de contabilidad estrechamente relacionada con miembros de actividades ilícitas originadas en el gigante asiático. Varios de estos chinos están fueron detenidos en la operación Muralla Oriental 1, y la PDI allanó sus oficinas en Meiggs.

Sobre Tao, la Unidad de Análisis Financiero reportó que lleva a cabo compras masivas de dinero, con la finalidad de financiar y facilitar las actividades de empresarios de su país. Asimismo, la relación entre “Fernando” y E-Panda abrió la posibilidad de que sus redes de lavado de dinero sean mundiales, considerando que la casa de cambio tenía capacidad operativa en países de Suramérica, el Caribe, Estados Unidos y China con divisas físicas y bitcoin.

El vínculo entre Tao, Muñoz y Fodich surgió tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero que los vinculaba con E-Panda en 2025. Dicha investigación del año pasado condenó a Muñoz a 800 días de cárcel y al pago de una multa por el lavado de casi un millón de dólares para una organización colombiana.

En el caso de Fodich, el expersecutor está formalizado por secuestro y extorsión en contra de dos chinos, donde funcionarios de la PDI, un asesor y un vinculado al crimen colombiano y el Tren de Aragua venezolano están involucrados.