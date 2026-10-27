Policía de Brasil investiga posible fuga de Flávio Bolsonaro tras orden de entregar pasaportes

La Policía Federal de Brasil inició un rastreo de los pasos fronterizos y vuelos internacionales para determinar si el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, abandonó el país después de que la justicia ordenara la entrega de sus pasaportes y le prohibiera viajar al extranjero.

Según informó este martes el diario brasileño Folha de S.Paulo, las primeras verificaciones no encontraron registros de que el parlamentario cruzara oficialmente la frontera con Argentina. Sin embargo, los agentes también revisan los vuelos realizados entre ambos países.

La investigación se produjo luego de que el medio argentino Infobae publicara que Bolsonaro habría ingresado a Argentina utilizando su documento nacional de identidad, con la intención de abordar un avión privado desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos.

El medio brasileño confirmó que el avión Gulfstream mencionado en la publicación despegó desde Buenos Aires a las 22:14 horas del lunes y aterrizó en Puerto Iguazú a las 23:45. Posteriormente, la aeronave dejó de aparecer en los radares. No obstante, no existe confirmación de que el senador haya abordado ese vuelo.

Aliado niega salida del país

El senador Rogério Marinho, quien coordinó la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, desmintió la información sobre una eventual fuga.

“No salió”, aseguró Marinho al periodista Igor Gadelha, del portal brasileño Metrópoles.

La controversia se desarrolla después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenara el lunes 26 de octubre cancelar todos los pasaportes emitidos a nombre de Bolsonaro y prohibirle abandonar Brasil.

La resolución se conoció un día después de que el senador fuera derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre.

Investigación judicial y restricciones

Bolsonaro, quien enfrenta una investigación ante el Supremo Tribunal Federal, fue notificado por la Policía Federal para entregar sus pasaportes común y diplomático en un plazo de 24 horas, además de cualquier documento de viaje correspondiente a otra nacionalidad.

La decisión judicial también le prohíbe mantener contacto, directamente o mediante terceros, con Willer Tomaz, abogado cercano al senador que está siendo investigado por sospechas de lavado de dinero.

En un video difundido en redes sociales, Flávio Bolsonaro sostuvo que la orden de incautación de sus pasaportes estaría relacionada con declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien había planteado públicamente que el senador debía abandonar Brasil si perdía las elecciones presidenciales.

Por ahora, las autoridades brasileñas continúan verificando los movimientos fronterizos y aéreos, sin que se haya acreditado que Flávio Bolsonaro haya salido del país.