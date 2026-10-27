Festival Internacional de Butoh en Chile

Santiago y Antofagasta.



28 de octubre al 14 de noviembre.

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Organizado por la Compañía Ruta de la Memoria integrada por Natalia Cuéllar y Raimundo Estay, anuncia la realización conjunta de la 8.ª y 9.ª edición del Festival Internacional de Butoh en Chile, FIBUTOH: Cuerpo y Memoria. El encuentro escénico se desplegará entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre en Santiago y desde el 12 hasta el 14 en Antofagasta, consolidándose como un espacio diverso para la investigación del Butoh y el intercambio artístico internacional.

Un legado pedagógico y descentralizador: Forjando a una nueva generación

La celebración conjunta de dos ediciones en un mismo año releva el impacto sostenido del festival en la escena nacional. A lo largo de su trayectoria, FIBUTOH no solo se ha posicionado como una vitrina de excelencia artística, sino como un motor de formación fundamental que ha impulsado a una nueva generación de creadores y creadoras en el lenguaje corporal del Butoh.

Asimismo, desde el año 2014 el festival ha llevado su impronta y variada programación internacional a través de extensiones a diversas ciudades de Chile, como Arica, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt y Coquimbo, expandiendo el acceso a las artes escénicas y descentralizando la práctica del Butoh en el territorio nacional.

Maestras internacionales, creadores nacionales y formación somática

Como parte esencial de su misión formativa, esta edición contará con la presencia de reconocidas figuras globales que dictarán talleres y realizarán funciones en el Teatro de San Joaquín y en Antofagasta:

Vangeline (Estados Unidos): Impartirá un Taller de Butoh enfocado en la neurobiología, el control del tiempo, la lentitud y la transformación corporal profunda.

Impartirá un Taller de Butoh enfocado en la neurobiología, el control del tiempo, la lentitud y la transformación corporal profunda. Mari Osanai (Japón): Impartirá el Taller de Noguchi Taiso, centrado en la sintonía corporal, la fluidez y la relajación activa a través de esta disciplina somática. Su presentación en Antofagasta cuenta con la producción de Romina Velásquez .

Impartirá el Taller de Noguchi Taiso, centrado en la sintonía corporal, la fluidez y la relajación activa a través de esta disciplina somática. Su presentación en Antofagasta cuenta con la producción de . Asimismo, esta doble edición marca el cierre de la extensión y gira a México de dos destacadas obras nacionales cuyos creadores son Natalia Cuéllar y Rodrigo Medina director de Teatro Iris, ambas financiadas gracias al importante apoyo de la DIRAC 2026.

Actividades Teóricas y Conversatorios

Conversatorio “Cuerpo y memoria” Lugar: Museo de la Educación Gabriela Mistral. Participan: Claudio Santana, Amilcar Borges, Marjorie Avalos, Vangeline, Mari Osanai, Natalia Cuéllar, Rodrigo Medina. Descripción: Espacio de diálogo y reflexión teórica alrededor de la corporalidad, los procesos de creación escénica y la memoria.



Programación de Funciones y Coordenadas

La cartelera reúne en jornadas dobles creaciones internacionales y las obras nacionales seleccionadas:

Inauguración

Fecha y hora: Martes 28 de octubre | 19:00 horas

Martes 28 de octubre | 19:00 horas Lugar: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Entrada: Cooperación voluntaria

Cooperación voluntaria Programación: “La Comparsa de Muertos” – Presentada conjuntamente por Ruta de la Memoria y Teatro Iris. “Collage 2, Pinceles Segados” – Solo de Butoh interpretado por Andrés Gutiérrez.



Miércoles 4 de noviembre | 19:00 horas

Lugar: Teatro Municipal de San Joaquín , Coñimo 286

Teatro Municipal de San Joaquín , Coñimo 286 Programación: “El camino del Elefante” – Rodrigo Medina (Teatro Iris, Chile). (Obra financiada por DIRAC para la gira de extensión a México 2026).



Reseña: Indaga en la marcha de un hombre anciano hacia la muerte.

“The Slowest Wave” – Vangeline (EE. UU.).



Reseña: Creación que indaga en la neurociencia y las ondas cerebrales a través del lenguaje profundo y la inmovilidad del Butoh.

Jornada de Cierre

Domingo 8 de noviembre | 17:00 horas

Lugar: Teatro Municipal de San Joaquín Coñimo 286

Programación: “KI, la respiración del tiempo” – Natalia Cuéllar (Compañía Ruta de la Memoria, Chile). (Obra financiada por DIRAC para la gira de extensión a México 2026).



Reseña: Obra centrada en la maternidad y el parto como un umbral entre la vida y la muerte..

“Black Moon” – Mari Osanai (Japón).



Reseña: Solo de danza inspirado en la historia de una mujer campesina y su vínculo con la luna, profundizando en la memoria corporal y la presencia escénica a partir del Noguchi Taiso.

Información Práctica y Entradas

Venta de entradas:

https://www.portaldisc.com/evento/fibutohmariosanai

https://www.portaldisc.com/evento/fibutohvangeline