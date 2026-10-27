TVN: la televisión pública chilena está en riesgo

Los medios de comunicación no son neutros. Responden a líneas editoriales definidas muchas veces por quienes son sus propietarios, que pueden ser grupos económicos o personas vinculadas al control de estos medios.

El fortalecimiento de las democracias, en el mundo y particularmente en nuestro país, exige diversidad de medios de comunicación y garantizar la existencia de, al menos, un canal de televisión de carácter público, con vocación de servicio al conjunto del país e independiente de los gobiernos de turno, un medio que contribuya al ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, trabaje comprometidamente con la búsqueda de la objetividad de las noticias, respete la diversidad y el pluralismo de la sociedad y ayude a construir un sentido del nosotros, una identidad común que reconozca la diversidad de identidades sociales, culturales, territoriales, de género, etarias y étnicas.

Las profundas e incesantes transformaciones tecnológicas de las últimas décadas han tenido y seguirán teniendo un impacto significativo en nuestra forma de vivir, habitar los territorios y comunicarnos, así como en el campo de los medios de comunicación, incluida la televisión. Estos cambios, que también tienen consecuencias económicas y comerciales, plantean importantes desafíos para los medios tradicionales.

Nuestra sociedad está obligada a buscar nuevas formas de garantizar el acceso a información objetiva, contrarrestar las noticias falsas y desarrollar modelos que permitan sostener medios de comunicación con vocación de objetividad y pluralismo, medios capaces de responder a la necesidad de contar con información de mayor calidad, entretener y contribuir a la construcción de sentidos de país.

Resulta particularmente contradictorio que, en un escenario de profundas transformaciones y de crisis de las formas tradicionales de hacer y financiar televisión, Chile mantenga un modelo en el que la señal principal de TVN y su canal de noticias 24H dependen de los ingresos publicitarios para financiar su operación, sin contar con un financiamiento público para cumplir su misión.

La existencia y permanencia de TVN son esenciales para Chile. Su contribución es decisiva para fortalecer el sentido de un proyecto de país con voluntad de ser, como decía Gabriela Mistral; así como para mostrar la riqueza de nuestra diversidad territorial, social, cultural, étnica, política y generacional, y asegurar un medio comprometido con Chile, con su diversidad y pluralismo, que contribuya a la formación de una opinión crítica e informada, comprometida con la democracia y el respeto a los derechos humanos.

TVN también contribuye a elevar los estándares de los demás medios televisivos y de comunicación.

TVN le pertenece a Chile, no a los gobiernos ni a un grupo económico. Su línea editorial debe responder a su misión pública, que incluye “promover y difundir los valores democráticos, los derechos humanos, la cultura, la educación, la participación ciudadana, la identidad nacional y las identidades regionales y locales, la multiculturalidad, el respeto y cuidado con el medio ambiente, la tolerancia y la diversidad”.

La indiscutible crisis de financiamiento de la industria televisiva en el mundo y en Chile plantea al Estado, al Gobierno y al Parlamento la necesidad de decidir si quieren que la televisión pública siga existiendo en nuestro país. El Gobierno y el Parlamento deben resolver, en muy breve plazo, si TVN seguirá existiendo o no.

Los estados financieros de TVN al 30 de junio de 2026, informados a la CMF y al Presidente de la República en septiembre de este año, indican que esta empresa pública enfrentará un escenario muy complejo de liquidez en abril del próximo año. Solo una ley puede dar respuesta a esta situación.

No bastan los esfuerzos de la administración por reducir los costos de venta y los gastos de administración, ni los destinados a mejorar la programación y hacerla más competitiva, frente a la disminución de los ingresos por publicidad.

La empresa pública Televisión Nacional de Chile, con su señal principal TVN, su canal de noticias 24 Horas, sus centros regionales, su archivo y sus diversas plataformas digitales de información y entretención, están en riesgo.

Lo dijimos hace dos años ante el Senado y lo hemos reiterado en diversas oportunidades a las autoridades, tanto del Gobierno anterior como de la actual administración, sin que hasta ahora haya una respuesta. Las positivas declaraciones del Presidente Kast sobre su decisión de dar continuidad a TVN todavía no se han traducido en una propuesta de ley al Parlamento.

El tiempo apremia. Después será tarde.

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