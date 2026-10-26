Reforma al INDH: acusan retroceso democrático y oficialismo plantea eliminar su presupuesto

La reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) impulsada por el Gobierno enfrenta una creciente oposición de organizaciones sociales y parlamentarios, quienes advierten un retroceso democrático por la reducción de sus atribuciones. La controversia escaló luego de que diputados oficialistas presentaran una indicación para dejar al organismo sin presupuesto en 2027, abriendo la posibilidad de su eliminación.

La iniciativa, que actualmente tiene suma urgencia, contempla quitarle al INDH la facultad de presentar querellas criminales, aunque conservaría la posibilidad de interponer recursos de protección y amparo. También propone reducir su Consejo de 11 a cinco integrantes, crear el cargo de director ejecutivo y disminuir su dotación de personal.

Según informó BioBioChile, el Ejecutivo defiende que las modificaciones buscan fortalecer la autonomía del instituto y concentrar sus funciones en la prevención de vulneraciones a los derechos humanos. El Gobierno rechaza que se trate de un retroceso democrático.

Amnistía Internacional cuestiona la reforma

Ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el director de Amnistía Internacional en Chile, Rodrigo Bustos, cuestionó que la eliminación de la facultad de querellarse permita fortalecer al organismo.

“Creemos que es regresivo y afecta el pluralismo y la independencia del Ejecutivo. Implica un debilitamiento en la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país y recomendamos, por cierto, mantener esta atribución”, sostuvo.

A las críticas se sumó la presidenta de la Asociación de Funcionarios del INDH, Áurea Muñoz, quien rechazó que los cambios se ajusten a los Principios de París, estándares internacionales invocados por el Ejecutivo para fundamentar la iniciativa. “Consideramos que esta propuesta no cumple con los principios de París que son mencionados en el mensaje”, advirtió Muñoz.

Oficialismo abre debate sobre eliminación del INDH

La controversia también llegó a la discusión presupuestaria. Diputados oficialistas presentaron una indicación para dejar al INDH sin recursos en 2027, con miras a su eventual eliminación.

El diputado de Renovación Nacional Daniel Valenzuela defendió la necesidad de evaluar la continuidad del organismo y cuestionó el destino de sus recursos. “Tenemos que tomar una decisión: si esos 16 mil millones de pesos los vamos a dedicar a una organización que defiende delincuentes o algo tan importante como pensiones y salud”, afirmó.

Desde la oposición, la diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro advirtió que la reducción de atribuciones afectaría directamente la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“No solo lo van a debilitar, lo más grave es que van a dejar expuesta a la población civil de nuestro país a toda forma de violación de sus derechos”, señaló.

En medio de los cuestionamientos, la oposición solicitó al Ejecutivo retirar la suma urgencia del proyecto para abrir un debate legislativo más amplio sobre el futuro del instituto, sus atribuciones y su autonomía.