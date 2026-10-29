Evento de arte y ciencias en Copiapó

Alameda de Copiapó, Copiapó.



Sábado 21 de noviembre – 14:00 horas.

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Con el objetivo de retomar la gran celebración del Día de Atacama, las artes, las ciencias y el patrimonio se darán cita en una tarde de actividades gratuitas, un espacio de encuentro familiar e intergeneracional que comenzará a las 14:00 horas del día sábado 21 de noviembre del 2026, en el Bandejón Central de la Alameda Manuel Antonio Matta y el Museo Regional de Atacama.

El Día de Atacama es una actividad desarrollada con recursos del Gobierno Regional, aprobados por el Consejo Regional, a través del Fondo Concursable de Vinculación con la Comunidad y ejecutada por la Corporación Más Ciencias Más Sueños. El evento busca unir a la comunidad y conmemorar esta fecha tan relevante que se celebra cada 26 de octubre para destacar la identidad, la memoria, la historia y el patrimonio de la Región de Atacama.

Esta jornada contará con una variada programación artística y cultural que reunirá a exponentes de distintas comunas de la región y contempla presentaciones musicales, danza, teatro, circo, magia, exposiciones, gastronomía, artesanía y actividades de las que podrá disfrutar toda la familia.

Entre la programación se destaca un escenario musical que contará con las presentaciones de Palace de Huasco, Coro Polifónico Atacama de Copiapó, Terapia de Texto de Chañaral, Motete de Copiapó, Walitroques y Astronáutico de Tierra Amarilla, además de DJ Maca Guaita y el músico nacional Gepe, quien se presentará a las 22:00 horas.

Esta programación también incluirá un espacio dedicado a las artes escénicas, con la participación de agrupaciones de danza, teatro, circo y magia. Asimismo, se habilitarán talleres infantiles y familiares, exposiciones de fotografía y patrimonio regional, junto con espacios destinados a la difusión de las tradiciones y expresiones culturales del territorio.

Además, esta fiesta ciudadana, contará con 10 stands gastronómicos y productores locales, 10 espacios de artesanía y pueblos originarios, y una feria que reunirá a expositores y productores de la agrupación Copiapó Emprende. A ello se sumarán actividades en el Museo Regional de Atacama, intervenciones artísticas, instalaciones culturales y experiencias vinculadas al patrimonio natural e histórico de la región.