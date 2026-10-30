Presentación del libro “Infancia en dictadura” de Kena Lorenzini y Florencia San Martín

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

Viernes 6 de noviembre – 18:30 horas.

La fotógrafa Kena Lorenzini y la investigadora Florencia San Martín presentan una publicación de Ocho Libros Editores que recupera imágenes inéditas para muchos lectores de la infancia durante los años ochenta.

A través de fotografías tomadas en poblaciones, protestas y jornadas de movilización social, el libro revela una dimensión fundamental de la memoria histórica de Chile: las experiencias de niñas y niños que crecieron bajo la dictadura y fueron testigos y protagonistas de la resistencia.

¿Cómo vivieron las niñas y los niños chilenos los años de la dictadura? ¿Qué lugar ocuparon en las manifestaciones, en las poblaciones y en los espacios de resistencia? ¿Qué nos dicen sus rostros, gestos y miradas sobre uno de los períodos más complejos de nuestra historia reciente?

Estas son algunas de las preguntas que atraviesan “Infancia en dictadura”, el nuevo libro publicado por Ocho Libros Editores, que reúne fotografías de la reconocida fotógrafa chilena Kena Lorenzini y una investigación y ensayo de la académica Florencia San Martín.

La publicación rescata una selección del archivo fotográfico que Lorenzini construyó durante la década de 1980, cuando desarrolló su trabajo como reportera gráfica de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) y participó en el movimiento Mujeres por la Vida.

Sus imágenes registran a niñas y niños en poblaciones, manifestaciones urbanas y paros nacionales de distintas comunas de la Región Metropolitana. Son fotografías que muestran una infancia atravesada por la represión, la precariedad y la vulneración de derechos fundamentales, pero también por la organización comunitaria, la solidaridad y las distintas expresiones de resistencia ciudadana.

Las infancias que también hicieron historia

La memoria visual de la dictadura chilena ha estado marcada por imágenes de manifestaciones, represión, detenidos desaparecidos y movilizaciones protagonizadas principalmente por adultos. Sin embargo, existe otra historia, menos conocida, que transcurrió en esos mismos espacios: la de las niñas y los niños que crecieron en medio de la violencia política y las profundas transformaciones sociales de aquellos años.

“Infancia en dictadura” propone ampliar esa memoria colectiva, situando a las infancias en el centro del relato histórico.

A través de las fotografías de Lorenzini, las niñas y los niños dejan de ocupar un lugar secundario y emergen como sujetos de una experiencia histórica propia. Sus rostros, sus juegos, su presencia en las calles y su participación en las movilizaciones permiten reconocer las múltiples formas en que la dictadura irrumpió en la vida cotidiana de una generación.

El libro invita a reflexionar sobre las huellas que dejaron aquellos años en las infancias chilenas y sobre la importancia de reconocer sus experiencias en la construcción de la memoria democrática del país.

El valor de un archivo fotográfico para la memoria de Chile

La obra es resultado de un proyecto de investigación desarrollado por Florencia San Martín, cuyo propósito fue reunir, documentar, analizar y poner en valor una parte significativa del archivo personal de Kena Lorenzini.

El trabajo permite revisar estas fotografías no solo como documentos históricos, sino también como testimonios visuales capaces de abrir nuevas preguntas sobre la infancia, los derechos humanos y las formas de resistencia durante la dictadura militar.

En este sentido, el libro constituye un aporte a la fotografía documental chilena y a los estudios sobre memoria histórica, al recuperar imágenes que permiten comprender el pasado desde perspectivas tradicionalmente menos representadas.

La publicación adquiere especial relevancia en un contexto en que la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones y la reflexión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes siguen siendo desafíos fundamentales para la sociedad chilena.

Kena Lorenzini y Florencia San Martín: fotografía e investigación al servicio de la memoria

Kena Lorenzini es una destacada fotógrafa chilena cuya trayectoria ha estado estrechamente vinculada al registro documental de la resistencia contra la dictadura, los movimientos de mujeres y las luchas por los derechos humanos.

Durante los años ochenta formó parte de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) y participó en Mujeres por la Vida, dejando un importante testimonio visual de la historia reciente de Chile.

Florencia San Martín es académica e investigadora. En esta publicación desarrolla un trabajo de investigación y análisis que contribuye a contextualizar las imágenes de Lorenzini y reconocer el lugar de las infancias en los procesos sociales y políticos de la época.

La presentación del libro estará a cargo de Estela Ortiz y Natalia Pérez, en una actividad que busca abrir un espacio de encuentro y reflexión en torno a la fotografía, las infancias, los derechos humanos y la memoria histórica de Chile.

Con esta publicación, Ocho Libros Editores reafirma su compromiso con la preservación y difusión de la memoria visual y cultural del país, dando espacio a investigaciones y archivos que contribuyen a comprender nuestra historia reciente.