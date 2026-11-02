Festival Nacional de Música para la Infancia (FestiCRIN)

Regiones Metropolitana, de O’Higgins y de Valparaíso.

7 de noviembre al 12 de diciembre.

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El Festival Nacional de Música para la Infancia, FestiCRIN, anunció las agrupaciones seleccionadas para su parrilla 2026. El certamen contará con 23 espectáculos gratuitos para disfrutar en familia, los cuales serán distribuidos en 5 sedes en las regiones Metropolitana, de O’Higgins y de Valparaíso, con una programación familiar, gratuita e inclusiva.

Se recibieron más de 52 propuestas de diversos puntos del país, las cuales fueron evaluadas por un jurado conformado por Felipe Ilabaca, María Paz Herrera y Andrés Perez, destacadas músicas y músicos nacionales.

Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además del Fondo para el Fomento de Música Nacional, Convocatoria 2026 y el apoyo de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD). Esto nos permite garantizar el acceso gratuito a cultura para miles de familias, además de potenciar el desarrollo de audiencias tempranas en Chile.

Impulsado por la Asociación Gremial de Creadores Infantiles (CRIN Chile), el festival refuerza este año su compromiso con la descentralización reafirmando su rol estratégico en el fomento de la creación local. La programación de la duodécima edición de FestiCRIN se realizará entre el 7 de noviembre y 12 de diciembre, desplegándose por el territorio nacional.

-Viña del Mar, Museo Artequin (7 de noviembre)

-La Pintana, Parque Mapuhue (15 de noviembre)

-Santiago, GAM (28 de noviembre)

-Rancagua, Casa de la Cultura (5 de diciembre)

-Cerro Navia, CAD Digna Rosa (12 de diciembre)

El sábado 7 de noviembre, a las 14:30 horas, comenzará FestiCRIN 2026 en el Museo Artequín de Viña del Mar, con la presentación en vivo de las agrupaciones infantiles Los Patapelá, Volantín, Zapatito Cochinito, Banda Porota e Hilda Cristy y los sombreros. La jornada incluirá conciertos, espacios de juego, talleres y actividades gratuitas para todas las edades.

Daniela Guzmán, Directora ejecutiva de CRIN Chile, destacó la programación: “El festival se extenderá durante un mes completo con cinco jornadas en tres regiones”.

Asimismo, Guzmán subrayó: “Queremos que FestiCRIN no solo sea un escenario para la música nacional, sino un espacio fundamental para la promoción de los derechos de las niñas y niños y un punto de encuentro para las familias”.

FestiCRIN se caracteriza por ser inclusivo y accesible para la comunidad sorda y neurodivergente: todos los conciertos contarán con interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh) y, en algunas sedes, se habilitará una zona de bajo impacto, un espacio de calma y volumen moderado, con adecuaciones pensadas especialmente para niños y niñas neurodivergentes.

Este 2026, la programación de FestiCRIN contempla 23 espectáculos gratuitos en 5 sedes:

Viña del Mar

Sábado 7 de noviembre.

14:30 a 18:30 horas.

Museo Artequin Viña del Mar, (Alcalde Prieto Nieto 500, Parque Quinta Vergara, Viña del Mar).

Los Patapelá, Volantín, Zapatito Cochinito, Banda Porota e Hilda Cristy y los sombreros.

La Pintana

Domingo 15 de noviembre.

15:30 a 19:00 horas.

Parque Mapuhue, La Pintana.

Sinergia Kids, Guaypes Club, Los Pentagrama, Huichipirichi y La Cantarida.

Santiago

Sábado 28 de noviembre.

16:00 a 19:00 horas.

GAM (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago, Región Metropolitana).

Wachún, Despertando las neuronas y Diana Reds and family for children.

Rancagua

Sábado 5 de diciembre.

15:30 a 19:00 horas.

Casa de la Cultura, Rancagua, O’Higgins.

Hola Flinko, Acuarela, Babadú, Huichipirichi y Jugando, Cantando y Hablando Voy Pensando.

Cerro Navia

Sábado 12 de diciembre

16:00 a 20:00 horas.

CAD Digna Rosa, Resbalón 1685, Cerro Navia.

Epewtufe, Musicanciones, Acuarela, Babadú y Los Frutantes.