Obra “Ciudad invisible” en Centro Cultural Nave

Centro Cultural Nave, Libertad 410, Barrio Yungay.

Sábado 14 de noviembre – 19:00 horas.

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Desde La Pincoya, en la zona norte de Santiago, surge una nueva generación de artistas que comienza a proyectar su trabajo hacia la escena de la danza contemporánea nacional. Se trata de la Compañía 208/La Pincoya Danza, agrupación integrada por diez jóvenes intérpretes, egresados de la Escuela de Danza de Huechuraba, espacio donde se formaron y donde actualmente desarrollan sus procesos de ensayo y creación.

La compañía nace al alero de esta escuela, bajo la dirección de Carolina Bravo, como resultado de un proceso formativo que ha permitido a jóvenes artistas encontrarse en la danza, desarrollar sus lenguajes y avanzar hacia la creación profesional. Su nombre, 208, hace referencia a la única línea de microbús que conecta La Pincoya con otros sectores de Santiago, convirtiéndose también en una metáfora de los desplazamientos, las conexiones y las experiencias que atraviesan la vida en la ciudad.

Con “Ciudad Invisible”, la agrupación da un importante paso en su trayectoria, llevando a escena su primera obra profesional de gran formato.

Una ciudad, muchas memorias

¿Qué huellas dejamos en los lugares que habitamos? ¿Cuánto de nuestro presente está construido por las historias de quienes estuvieron antes? ¿Qué permanece y qué imaginamos hacia el futuro?

Estas preguntas atraviesan “Ciudad Invisible”, una creación que aborda la ciudad como un territorio vivo, construido por las memorias, los cuerpos, los vínculos y las experiencias de quienes la habitan.

A través del movimiento, la obra explora las relaciones entre pasado, presente y futuro, poniendo en diálogo historias individuales y colectivas, lugares y tiempos distintos. Lo que ocurre aquí pudo haber ocurrido en otro lugar; las huellas de otros cuerpos y otras generaciones también pueden habitar nuestra propia historia. Una invitación a reconocer aquello que nos conecta, incluso cuando nuestras experiencias parecen diferentes.

Una creación dirigida por Carolina Bravo

La dirección está a cargo de Carolina Bravo, coreógrafa, intérprete, investigadora y docente con una destacada trayectoria en la danza contemporánea chilena.

Fue integrante del Ballet Nacional Chileno durante 17 años y ha desarrollado una extensa labor como creadora y formadora de nuevas generaciones.

Durante 2026 ha continuado su trabajo artístico con proyectos como “Cuando te veo bailar” y el remontaje de “El color del cuerpo”. En esta creación, su experiencia coreográfica dialoga con las búsquedas y la energía de los jóvenes intérpretes de la Compañía 208, en un proceso que cuenta con la asistencia de dirección de Paulina Vielma.

De La Pincoya a NAVE: nuevos territorios para la danza

El recorrido de Ciudad Invisible tendrá un momento significativo el próximo 14 de noviembre, cuando la obra se presente en NAVE, Centro de Creación y Residencia, espacio dedicado a la investigación, experimentación y exhibición de las artes vivas contemporáneas, ubicado en el Barrio Yungay.

La llegada de la Compañía 208 a NAVE representa un importante paso para esta agrupación: una propuesta artística nacida desde La Pincoya que encuentra un espacio de proyección en uno de los centros de creación contemporánea más relevantes del país. Su presencia pone en valor el trabajo que se desarrolla desde los territorios, la formación artística y las nuevas generaciones de creadores, ampliando las posibilidades de circulación y visibilidad para artistas que comienzan a construir su propio recorrido profesional.

Así, “Ciudad Invisible” no solo invita a mirar de otra manera las ciudades que habitamos; también pone en escena a quienes, desde distintos territorios, están construyendo el presente y el futuro de la danza.

COORDENADAS ESTRENO

● Sábado 7 de noviembre, 20:00 horas.

● Domingo 8 de noviembre, 19:00 horas.

● Dirección: Patricio Bunster 2120, Santiago.

● Con el patrocinio del Centro de Danza Espiral. FUNCIÓN EN NAVE

FICHA ARTÍSTICA

● Sábado 14 de noviembre, 19:00 horas.

● NAVE, Centro de Creación y Residencia.

● Dirección: Libertad 410, Barrio Yungay, Santiago. ● Obra: Ciudad Invisible.

● Compañía: 208/La Pincoya Danza.

● Dirección: Carolina Bravo.

● Asistencia de dirección: Paulina Vielma.

● Intérpretes: Paz Norambuena, Alaska Espinoza, Francisca Cristi, Stephanie

Silva, Rayen Huerta, Aukan Silva, Constanza Ruthe, Estrella Aburto, Javiera

Manríquez y Byron García.

● Producción musical: Benjamín del Río

● Iluminación: Raúl Órdenes

● Vestuario: Javier Lecaros

● Producción ejecutiva: Francisco Bagnara